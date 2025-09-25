اولین پروفایل رسمی eSIM ایران در حضور وزیر ارتباطات در غرفه ایرانسل فعال شد

بیست و هشتمین #نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک با حضور دکتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهندس علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل، در غرفه ایرانسل افتتاح و اولین پروفایل رسمی eSIM ایران، فعال شد.

ایرانسل تنها اپراتور در ایران است که موفق به دریافت مجوز رسمی ارائه تجاری eSIM شده است.

#ایرانسل تا ۶ مهرماه، همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۷، در سالن ۳۸، پذیرای بازدیدکنندگان است.

