اولین پروفایل رسمی eSIM ایران در حضور وزیر ارتباطات در غرفه ایرانسل فعال شد
ایرانسل تنها اپراتور در ایران است که موفق به دریافت مجوز رسمی ارائه تجاری eSIM شده است.
بیست و هشتمین #نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک با حضور دکتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهندس علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل، در غرفه ایرانسل افتتاح و اولین پروفایل رسمی eSIM ایران، فعال شد.
#ایرانسل تا ۶ مهرماه، همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۷، در سالن ۳۸، پذیرای بازدیدکنندگان است.