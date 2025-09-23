جشنواره «استقبال از مهر» ایرانسل آغاز شد
ایرانسل همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، جشنواره «استقبال از مهر» را برای مشترکان و علاقهمندان به محصولات دیجیتال برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت آغاز ماه مهر و فعالیت دوباره مدارس و دانشگاههای کشور، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، جشنوارهای را تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ در فروشگاههای آنلاین و حضوری ایرانسل آغاز کرده است و در قالب این جشنواره، خریداران میتوانند از هدایای متنوع بهرهمند شوند و در قرعهکشی سه دستگاه گوشی iPhone 17 Pro Max شرکت کنند.
خرید آنلاین از بازارگاه ایرانسل
کاربران میتوانند با مراجعه به بازارگاه ایرانسل، انواع محصولات دیجیتال از جمله موبایل، تبلت، مودم و لوازم جانبی را به صورت آنلاین سفارش دهند. در این جشنواره، ۱۰۰۰ خریدار اول که حداقل ۱۵ میلیون تومان خرید داشته باشند، هر یک ۱۰۰ گیگابایت اینترنت هدیه دریافت میکنند. این هدیه به شماره ایرانسلی ثبتشده در حساب کاربری تعلق میگیرد و برای هر کد ملی تنها یک بار قابل دریافت است.
خرید حضوری از فروشگاههای منتخب ایرانسل
در خرید حضوری از فروشگاههای منتخب ایرانسل در سراسر کشور نیز، جوایز ویژهای در نظر گرفته شده است که متناسب با مبلغ خرید، به مشتریان اهدا میشود.
بر اساس این طرح، هدیه خرید بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان، شامل سیمکارت اعتباری و ۱۰۰ گیگابایت اینترنت میشود و خرید ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان، سیمکارت اعتباری و ۲۰۰ گیگابایت اینترنت به همراه دارد.
همچنین خرید در بازه ۷۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان، یک سیمکارت اعتباری به همراه مودم FD و ۱۰۰ گیگابایت اینترنت، به خریدار هدیه میدهد و در نهایت، برای خریدهای ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی، سیمکارت اعتباری، مودم MiFi و ۱۰۰ گیگابایت اینترنت در نظر گرفته شده است.
قرعهکشی ویژه
تمام خریداران آنلاین و حضوری در مدت زمان جشنواره، به ازای هر یک میلیون تومان خرید، یک امتیاز قرعهکشی دریافت میکنند و هر چه مبلغ خرید بیشتر باشد، امتیاز و شانس برای برندهشدن بالاتر است. در پایان جشنواره، سه برنده خوششانس، گوشی iPhone 17 Pro Max دریافت خواهند کرد.
بازارگاه ایرانسل، یک پلتفرم تجاری و دیجیتال (Marketplace) است که علاوه بر محصولات ایرانسل، به فروشندگان کالاهای دیجیتال نیز این امکان را میدهد تا با عضویت در آن و استفاده از زیرساختهای گسترده ایرانسل، محصولات دیجیتال خود را در دسترس میلیونها مشتری قرار دهند.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برنامه جامع «تحول دیجیتال» را با هدف توانمندسازی جامعه ایرانی در سبک زندگی دیجیتال، در دستور کار خود قرار داده و تلاش داشته تا نقشی اساسی در گسترش زیرساخت ارتباطاتی کشور، به عنوان هسته مرکزی تحول دیجیتال ایفا کند.