شروع سال تحصیلی با هدایا و بستههای ویژه همراه اول
همراه اول همزمان با آغاز سال تحصیلی و در قالب پویش «بازگشت به کلاس» مهر ۱۴۰۴، مجموعهای از بستههای ویژه مکالمه و اینترنت به همراه سیمکارتهای اعتباری دانشجویی، انارستان و سیمکارتهای دائمی نوجوان و جوان را با شرایط تخفیفی و مقرونبهصرفه به مشترکان عرضه میکند.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، همراه اول پویش «بازگشت به کلاس» را از اول مهر تا پایان همین ماه اجرا میکند تا دانشآموزان، دانشجویان و خانوادهها راحتتر و مقرونبهصرفهتر از خدمات ارتباطی و دیجیتال استفاده کنند.
در این طرح، بستههای متنوعی برای مشترکان طراحی شده است. مشترکان دائمی و اعتباری میتوانند با پرداخت ۴۴ هزار تومان یک بسته ترکیبی ۱۰ روزه شامل ۱۰ گیگابایت اینترنت و ۱۰ ساعت مکالمه درونشبکه و ثابت را با شماره گیری #672*100* دریافت کنند.
مشترکان سیمکارتهای انارستان هم میتوانند با پرداخت تنها ۸۵۰۰ تومان یک بسته ۱۰ روزه شامل ۲ گیگابایت اینترنت و ۲۰۰ دقیقه مکالمه درونشبکه و ثابت را با شماره گیری #6671*100* داشته باشند.
علاوه بر این، سیمکارتهای ویژهای همراه با بستههای خوشآمد هم در این پویش از جمله سیمکارت اعتباری دانشجو و انارستان و سیمکارتهای دائمی نوجوان و جوان با قیمت ۸۰ هزار تومان به متقاضیان ارائه میشود.
گفتنی است تمامی بستههای تدارک دیده شده برای این گروه از متقاضیان، همراه با یک بسته دیجیتال تکمیلی ارائه میشوند تا تجربه آنلاین کاربران کاملتر شود.
تمام مشترکان دائمی، اعتباری و انارستان میتوانند از این بستهها استفاده کنند و امکان خرید هم بهصورت نقدی و هم غیرنقدی فراهم است. روش فعالسازی هم ساده است؛ کافی است کد دستوری «ستاره 100 مربع» شمارهگیری یا به اپلیکیشن «همراه من» مراجعه شود.
پویش «بازگشت به مدرسه» فرصتی است تا شروع سال تحصیلی با اینترنت پرسرعت، مکالمه ارزان و انتخابهای متنوع برای خانوادهها همراه شود.