همکاری CSL و شرکت هلندی VarmX برای درمان لخته خون با گزینه تصاحب
شرکت دارویی استرالیایی CSL Limited اعلام کرده است که مبلغ ۱۱۷ میلیون دلار آمریکا برای گزینه اختصاصی تصاحب شرکت زیست‌فناوری خصوصی هلندی VarmX پرداخت می‌کند تا توسعه درمانی برای لخته خون تحت عنوان VMX-C001 را پیش ببرد.

این گزینه به CSL اجازه می‌دهد پس از بررسی نتایج کارآزمایی بالینی مرحلهٔ سوم دارو، شرکت VarmX را تصاحب کند. اگر این گزینه اجرا شود و مایلستون‌های تنظیمی و تجاری دارو محقق شوند، VarmX می‌تواند تا ۳۸۸ میلیون دلار در جریان پیشرفت درمان دریافت کند.

این درمان برای بیماران تحت درمان با داروهای رقیق‌کننده خون طراحی شده است، داروهایی که مانع از لخته شدن سریع خون می‌شوند اما در عین حال می‌توانند ریسک خونریزی را افزایش دهند. CSL متعهد شده است هزینه آزمایش بالینی مرحله سوم این دارو را تأمین کند، مخصوصاً برای بیمارانی که از مهارکننده‌های فاکتور X استفاده می‌کنند؛ یک پروتئین کلیدی در فرآیند لخته شدن خون.

این همکاری بخشی از تغییر استراتژیک CSL است پس از بازسازی شرکتی اخیر، تعدیل نیروی کار و برنامه برای جداکردن کسب‌وکار واکسن از شرکت؛ اقداماتی که ارزش بازار آن را کاهش داده بود. CSL می‌گوید این حرکت در راستای تقویت خطوط محصولات خونی و پلاسما صورت می‌گیرد، بخش‌هایی که درآمد جهانی قابل توجهی برای شرکت تولید می‌کنند.

