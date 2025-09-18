بریتانیا و آمریکا برای امضای توافق فناوری و انرژی غیرنظامی آماده میشوند
به گزارش ایلنا؛ بریتانیا و ایالات متحده قصد دارند، توافقهایی چند میلیارد دلاری در زمینه فناوری و انرژی غیرنظامی به امضاء برسانند.
این توافقها شامل پروژههایی در حوزه رآکتورهای هستهای کوچک، همکاریهای گسترده در توسعه مراکز داده و همچنین تسهیل تجارت فلزات اساسی میان دو کشور خواهد بود. مقامات دو طرف اعلام کردهاند که مذاکرات در حال نهایی شدن است و انتظار میرود طی دیدار سطح بالای سران کشورها اعلام شود.
در کنار موضوعات انرژی، بخشی از توافقها بر حوزه فناوریهای نوین از جمله نیمههادیها و محاسبات کوانتومی متمرکز خواهد بود. شرکتهای فناوری بزرگ آمریکا مانند Nvidia و OpenAI نیز در این مذاکرات مشارکت دارند.
این توافق بخشی از تلاش دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی و فناورانه پس از تغییرات سیاسی اخیر تلقی میشود.