ایرانسل، آغازگر فصل eSIM در ایران
ایرانسل، معرف و نخستین پیشران فناوری eSIM در ایران، از آغاز فرآیند پیشثبتنام برای فعالسازی فناوری eSIM خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، همزمان با ارائه نسل جدید دستگاههای هوشمند مبتنی بر فناوری eSIM در جهان، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، پیشثبتنام فعالسازی eSIM را آغاز کرد.
ایرانسل همچنین برای علاقهمندانی که تا پایان شهریور ۱۴۰۴، فرایند پیشثبتنام فعالسازی eSIM را تکمیل کنند، جوایز ویژهای از طریق قرعهکشی در نظر گرفته است.
جوایز این قرعهکشی، شامل گوشیهای نسل جدید iPhone 17، iPhone 17 Pro، iPhone 17 Air، ساعت هوشمند Apple Watch Ultra 3 و همچنین بستههای اینترنت ۱۷ گیگابایتی هدیه ماهانه برای ۱۷ نفر به مدت ۱۷ ماه، است.
همچنین تمامی افرادی که از بازارگاه ایرانسل گوشی با قابلیت پشتیبانی از eSIM خریداری کنند، در قرعهکشی شرکت داده میشوند.
سیمکارت eSIM به عنوان نسل تازهای از سیمکارتهای دیجیتال، در دستگاههای هوشمند مبتنی بر این فناوری، جایگزین سیمکارتهای فیزیکی میشود.
با بهرهگیری از این تکنولوژی، دیگر نیازی به تهیه یا تعویض سیمکارت وجود ندارد و فعالسازی آن، تنها از راه دور و به صورت غیرحضوری، توسط اپراتور انجام میشود. این تحول علاوه بر سادهتر شدن روند فعالسازی، تحولی در استفاده از سرویس رومینگ، ایجاد و تجربه متفاوتی از خدمات ارتباطی را برای مشترکان فراهم میکند.
سیمکارت eSIM به دلیل سهولت در استفاده، امکان پشتیبانی گسترده از گجتها و دستگاههای هوشمند، نقشآفرینی در توسعه اینترنت اشیا (IoT) و کاهش مصرف مواد اولیه در تولید سیمکارتهای فیزیکی، به عنوان گامی مهم در حفظ محیط زیست و آینده صنعت ارتباطات شناخته میشود.
زیرساختهای فنی و عملیاتی لازم برای ارائه این خدمت طی سالهای اخیر در شبکه ایرانسل راهاندازی و آزمایش شده و هماکنون آماده بهرهبرداری است.
مشترکانی که گوشیهای هوشمند آنها از فناوری eSIM پشتیبانی میکند، میتوانند با مراجعه به وبسایت ایرانسل و تکمیل فرم پیشثبتنام، درخواست فعالسازی سیمکارت دیجیتال خود را ثبت کنند. فهرست مدلهای گوشیهای مجهز به این فناوری نیز در وبسایت ایرانسل در دسترس قرار دارد تا متقاضیان پیش از ثبتنام، از سازگاری دستگاه خود با این خدمت اطمینان حاصل کنند.
ایرانسل پیش از این در ۱۹ مهر ۱۳۹۶، طی همایش «مسیر اینترنت اشیا با eSIM آغاز میشود» با حضور نمایندگان شرکتهای بینالمللی، نخستین پروفایل آزمایشی eSIM در ایران را راهاندازی کرد و گام مهمی در مسیر توسعه این فناوری برداشت.
در ادامه، در ۱۰ اسفند ۱۳۹۹، ایرانسل، برای نخستین بار در ایران، سرویس eSIM را بهصورت آزمایشی در شبکه خود راهاندازی و به این ترتیب، بستر فنی و عملیاتی لازم برای ارائه رسمی این سرویس را فراهم کرد.