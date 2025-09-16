ساخت مراکز داده در آمریکا رکورد زد؛
تقاضای فزاینده برای هوش مصنوعی زیرساختها را به اوج رساند
بانک آمریکا در گزارشی اعلام کرد هزینه ساخت مراکز داده در ایالات متحده به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده است.
به گزارش ایلنا؛ بانک آمریکا در گزارشی اعلام کرد هزینه ساخت مراکز داده در ایالات متحده به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده است.
طبق برآوردها، سرمایهگذاری در این حوزه در سال جاری به نرخ سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده که رکوردی تازه محسوب میشود.
عامل اصلی این جهش، افزایش چشمگیر تقاضا برای زیرساختهای پردازشی مرتبط با هوش مصنوعی عنوان شده است.
شرکتهای فناوری بزرگ مانند آمازون، مایکروسافت و گوگل در حال رقابت برای گسترش مراکز داده و تأمین توان پردازشی لازم برای مدلهای پیشرفته یادگیری ماشین و هوش مصنوعی مولد هستند.
این روند نهتنها در مراکز داده ابری، بلکه در زیرساختهای محلی و اختصاصی نیز مشاهده میشود؛ جایی که شرکتهای متوسط و بزرگ برای پشتیبانی از بارهای کاری مبتنی بر AI، به ظرفیت پردازشی بیشتری نیاز دارند.
کارشناسان هشدار دادهاند که افزایش سریع ساختوساز ممکن است چالشهایی در زمینه مصرف انرژی، مدیریت پایداری و هزینههای عملیاتی ایجاد کند. با این وجود، تقاضای جهانی برای خدمات مبتنی بر AI چنان قدرتمند است که سرمایهگذاران همچنان این حوزه را یکی از امنترین و پرسودترین زمینههای سرمایهگذاری میدانند.