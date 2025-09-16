به منظور بازنگری در ساختار حقوقی اوپنایآی؛
مایکروسافت و اوپنایآی به توافقی غیرالزامآور دست یافتند
مایکروسافت و اوپنایآی به توافقی غیرالزامآور برای بازنگری در ساختار حقوقی اوپنایآی رسیدند.
به گزارش ایلنا؛ مایکروسافت و اوپنایآی اعلام کردند که به توافقی غیرالزامآور رسیدهاند که در صورت نهاییشدن، به اوپنایآی اجازه خواهد داد ساختار حقوقی خود را تغییر دهد.
این تغییر میتواند راه را برای تبدیل اوپنایآی به مدلی بازتر و رقابتیتر هموار کند.طبق این توافق، اوپنایآی میتواند وضعیت فعلی خود بهعنوان سازمانی با ساختار خاص و محدودیتهای سرمایهگذاری را بازبینی کند تا انعطاف بیشتری در جذب سرمایه و گسترش فعالیتها بهدست آورد.
مایکروسافت که تاکنون دهها میلیارد دلار در این شرکت سرمایهگذاری کرده است، از این توافق حمایت کرده و آن را فرصتی برای افزایش شفافیت و کارآمدی در مدیریت منابع اوپنایآی دانسته است.
گفته میشود مذاکرات میان طرفین همچنان ادامه دارد و جزئیات نهایی هنوز مشخص نیست. با این حال، امضای این توافق غیرالزامآور گامی مهم در راستای رفع برخی نگرانیهای سرمایهگذاران و ناظران صنعت فناوری در مورد آینده اوپنایآی بهشمار میرود.
این خبر در حالی منتشر میشود که رقابت جهانی بر سر توسعه و استقرار هوش مصنوعی پیشرفته شدت گرفته و شرکتهای بزرگ فناوری به دنبال تثبیت جایگاه خود در این حوزه هستند.