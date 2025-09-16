«از اول» گوش کن
بلوجونیور ماموریت خود را با رونمایی از پادکست «از اول» ادامه میدهد
بلوجونیور با تولید و انتشار پادکست «از اول» روایتی نو برای به همراه والدین دارد؛ روایتی که با مرور ابزارها و ترفندهایی گوناگون سعی دارد تابآوری، جسارت و مسئولیتپذیری در فرزندان را تقویت کند. این پادکست با تمرکز بر آموزش و تربیت بهتر فرزندان طراحی شده و والدین را به سفری لذتبخش در مسیر رشد فرزندان دعوت میکند. در دنیای امروز که تغییرات سریع و چالشهای روزمره بخشی از زندگی کودکان شده، «از اول» بهعنوان یک راهنمای صمیمی، به والدین کمک میکند تا با نگاهی تازه، مهارتهای ضروری را در فرزندانشان تقویت کنند.
پادکست «از اول» روایتی واقعی و دلنشین از یک مادر پرسشگر است که درباره چالشهای بزرگ شدن کودک خود با دوست روانشناسش، «عماد»، گفتوگو میکند. این مادر، نماینده بسیاری از والدینی است که هر روز با سؤالاتی مانند این مواجه میشوند: اگر فرزندمان نتواند با مدرسه جدیدش سازگار شود و دوستان تازه پیدا کند، چه معنایی دارد؟ اگر در برابر تغییرات پرخاش کند و علت آن را درک نکند، چه؟
در این پادکست، بحثهای عمیقی مطرح میشود: آیا هوش فرزند مهمتر از سازگاری است؟ و اصلاً هوش و سازگاری چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ هدف اصلی، بازگشت به نقطه شروع تربیت و مرور دوباره مسیر است تا والدین بتوانند فرزندانشان را برای زندگی واقعی آماده کنند.
در اپیزود اول این پادکست، که با عنوان «بهجای باهوش بودن، سازگار باش» منتشر شده، به طور ویژه به موضوع سازگاری پرداخته میشود. اینجا، سازگاری نهتنها بهعنوان یک مهارت، بلکه بهعنوان پایهای برای موفقیت فرزندان تعریف میشود. عماد -روانشناس- همراه مادر توضیح میدهد که سازگاری چیست و چگونه والدین میتوانند آن را در فرزندانشان پرورش دهند. او تأکید میکند که در روند فرزندپروری، بهجای تمرکز بیش از حد بر هوش، باید بر تقویت سازگاری سرمایهگذاری کرد. چرا؟ چون هوش بهتنهایی نمیتواند کودکان را در برابر تغییرات زندگی مقاوم کند، اما سازگاری آنها را انعطافپذیر و موفق میکند. این اپیزود با مثالهای واقعی و راهکارهای عملی، والدین را راهنمایی میکند تا فرزندانشان را برای مواجهه با چالشهایی مانند تغییر مدرسه، دوستیهای جدید یا حتی تغییرات خانوادگی آماده کنند.
آنچه «از اول» را متمایز میکند، پایه پژوهشی آن است. این پادکست با استفاده از بیش از ۱۵ منبع معتبر علمی و روانشناختی تهیه شده و محتوای آن بر اساس تحقیقات روز دنیا شکل گرفته است. بلوبانک سامان با انتشار این پادکست قصد دارد بر این مهم تاکید کند: برای بلوجونیور تربیت فرزندان تنها به مسائل مالی محدود نیست، بلکه توجه به جنبههای روانی و اجتماعی فرزندان برای این مجموعه اهمیت زیادی دارد.
بلوجونیور، بانک ویژه برای کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۸ سال است. این محصول، استقلال مالی کنترلشده را برای فرزندان فراهم میکند و همزمان مفاهیم کلیدی مانند پسانداز، مدیریت پول، تراکنشهای بانکی و فعالیتهای اقتصادی را با ایجاد قابلیتهایی در اپلیکیشن، برای فرزندان نهادیه میکند. والدین با استفاده از این سرویس بر حساب بانکی فرزندان نظارت دارند.
پادکست «از اول» بهصورت رایگان و از طریق پلتفرمهای مثل کستباکس، اسپاتیفای و وبسایت بلوجونیور در دسترس است و والدین را همراهی میکند تا مسیر جدیدی در توانمندسازی و رشد فرزندان طی کنند.