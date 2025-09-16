چهره جدید پات لایف ؛ ترکیب هوشمندی و سادگی
اپلیکیشن پاتلایف با چهرهای جدید و تجربه کاربری نوین مطابق با سلیقه پذیرندگان و کاربران بازطراحی شد.
اپلیکیشن پاتلایف، نرم افزار پرداخت شرکت کارت ایرانکیش، با طراحی نو و کاربر پسند به بازار عرضه شده و این تغییر شامل بازطراحی کامل رابط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX) است.
بازطراحی پاتلایف علاوه بر تغییر ظاهری، نتیجه یک استراتژی مبتنی بر تحقیقات کاربر، تحلیل دادهها و بررسی رفتار مصرفکننده بوده است. در این بازطراحی، مسیرهای کاربری کوتاهتر، جابجایی بین صفحات روانتر و محتوای اپلیکیشن مینیمالتر شده تا کاربران درگیر پیچیدگیهای بصری یا اطلاعات زائد نشوند. زبان اعلانها و پیامها نیز به شکل دوستانهتری بازنویسی شده تا ارتباط بهتری با کاربران برقرار شود. در مجموع می توان گفت ترکیب هوشمندی و سادگی در کنار هم ، پات لایف را از دیگر برنامه های مشابه ، متمایز می کند.
نسخه جدید اپلیکیشن با تاکید بر سرعت بیشتر، امنیت بالاتر و قابلیتهای شخصیسازی پیشرفتهتر، تجربهای جذاب برای کاربران فراهم میکند. این طراحی جدید همچنین کار با ابزارهای تخصصیتر برای پذیرندگان مانند منوی گزارشگیری، ثبت تیکتهای پشتیبانی و مشاهده سوابق تراکنشها را سادهتر، سریعتر و شفافتر کرده است.
تمرکز ویژه این تغییرات، ایجاد تجربهای منطبق با ذائقه و سبک زندگی نسل جوان جامعه نیز بوده است؛ نسلی که سرعت، سادگی، تنوع بصری و امکان شخصیسازی را در اولویت قرار میدهد.
این تغییر گسترده گام مهمی در مسیر نوسازی برند ایرانکیش و پاسخگویی به انتظارات مخاطبان دیجیتال امروز به شمار میرود.
چهره جدید این اپلیکیشن از اول مهرماه در اختیار عموم قرار میگیرد.