برترین شرکت‌های منطقه بین‌المللی نوآوری ایران در سال ۱۴۰۳ معرفی شدند

برترین شرکت‌های منطقه بین‌المللی نوآوری ایران در سال ۱۴۰۳ معرفی شدند
هزینه‌کرد ۲۲۰ میلیارد ریالی شرکت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی

سانا فارمد با رشد ۴.۷ برابری درآمد، شرکت برتر شعب پارک شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جشنواره برترین‌های منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، هم‌زمان با بیست‌وسومین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس، شرکت‌های برتر در حوزه‌های مختلف از توسعه سازمانی و همکاری با دانشگاه‌ها تا رشد فناورانه، دارویی و ایفای مسئولیت اجتماعی معرفی شدند.

معرفی شرکت‌های برتر در حوزه‌های مختلف

در بخش «توسعه سازمانی»، شرکت فن‌آوری فراطیف پویا با استقرار نظام جذب و ارتقای منابع انسانی، رشد ۱۳۴ درصدی نیروی کار و تقویت ارتباط با مشتریان به‌عنوان شرکت برتر انتخاب شد.

همچنین در سرفصل «همکاری با دانشگاه»، شرکت ایرانیان بانژ با جذب دانشجویان کارآموز و فارغ‌التحصیلان متخصص، میزبانی هفت گروه بازدید دانشجویی و ارائه ۳۵ خدمت آزمایشگاهی و کارگاهی، موفق به کسب رتبه نخست شد.

در بخش «مرکز رشد فناوری نخبگان»، شرکت طرح و توسعه پردازش همکاران با تمرکز بر فناوری‌های ابری و ارتباطات یکپارچه سازمانی، رشد بیش از دوبرابری منابع انسانی و عرضه محصولات «نماگشت» و «مرکز تماس ابری همکاری» به ۱۴۰۰ مشتری سازمانی، عنوان شرکت برتر را به خود اختصاص داد.

همچنین در حوزه «شعب پارک فناوری پردیس»، شرکت داروسازان سانا فارمد با راه‌اندازی خط تولید داروهای خاص و مکمل‌های پیشرفته و رشد ۴.۷ برابری درآمد در سال ۱۴۰۳، به‌عنوان شرکت برتر معرفی شد.

تمرکز بر مسئولیت اجتماعی و مشارکت گسترده شرکت‌ها

در بخش «ایفای مسئولیت اجتماعی»، ۱۷ شرکت از جمله نوسا، راون سازه، کانی کاوان شرق، گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان، فناپ، پاسارگاد، فاران و چند شرکت دیگر مورد تقدیر قرار گرفتند. این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۳ اقدام به تهیه و توزیع ۲۵۰۰ بسته ارزاق در ماه رمضان، توزیع ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار، تأمین هزینه‌های درمان بیماران خاص و مشارکت در رویدادهای فرهنگی و جهادی کردند.

بر اساس گزارش منتشرشده، مجموع هزینه‌کرد شرکت‌های عضو منطقه در حوزه مسئولیت اجتماعی در سال گذشته بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال بوده است.

جشنواره برترین‌های منطقه بین‌المللی نوآوری ایران هر ساله به سنجش عملکرد یک‌ساله شرکت‌های عضو می‌پردازد. در ارزیابی امسال، بیش از ۳۳۰ شرکت مخاطب قرار گرفتند که ۸۰ درصد آن‌ها مشارکت فعال داشتند.

 

