مهدی صفاری‌نیا، رئیس و دبیر هیأت امنای پارک فناوری پردیس، در بیست‌وسومین اجلاس سالانه این پارک با اشاره به انتظارات دولت و بخش خصوصی از پارک‌های فناوری، تأکید کرد: مأموریت اصلی پارک فناوری پردیس، ثروت‌آفرینی و تبدیل‌شدن به موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان کشور است.

وی همچنین به چالش‌ها، فرصت‌ها و نیازهای این مجموعه در مسیر توسعه اشاره کرد و گزارشی از دستاوردها و برنامه‌های آتی ارائه داد.

حضور شرکت‌ها و اهمیت هم‌افزایی

صفاری‌نیا در ابتدای سخنان خود با خیرمقدم به شرکت‌ها و مدیران حاضر گفت: سالانه افتخار داریم که در خدمت تمامی شرکت‌های عضو پارک باشیم، اگرچه ماهانه نیز با نشست‌های صبحانه کاری مدیران عامل گردهم می‌آییم.

وی افزود: پارک‌های فناوری در دنیا با اهدافی همچون شناسایی استعدادها، ایجاد اشتغال، کمک به تجاری‌سازی، شبکه‌سازی، انتقال فناوری، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، تنوع‌بخشی به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد شده‌اند.

انتظارات دولت از پارک فناوری پردیس

صفاری‌نیا با بیان اینکه امروز دولت از پارک‌ها انتظار بیشتری دارد، عنوان کرد: حاکمیت از ما می‌خواهد که موتور محرک توسعه اقتصاد پایدار مبتنی بر دانش باشیم. مهم‌ترین انتظار، ثروت‌آفرینی است؛ یعنی از طریق تسهیل فرایند نوآوری، مشکلات کشور را حل کنیم.

وی بیان کرد: برای تحقق این هدف باید به منابع انسانی توجه شود و یک سیستم کامل با حضور نهادهای نقش‌آفرین ساخته شود. در غیر این صورت، هدف اصلی ثروت‌آفرینی محقق نخواهد شد.

رییس پارک فناوری پردیس ادامه داد: انتظار دیگر دولت این است که شرکت‌ها محیطی مناسب برای فعالیت تحقیق و توسعه داشته باشند و بروکراسی و موانع اداری کاهش یابد. همچنین شرکت‌ها باید مسائل کشور را نه صرفاً به‌عنوان چالش روزانه، بلکه به‌عنوان فرصت برای توسعه بازار ببینند و راهکارهای نوآورانه و بومی ارائه دهند.

چالش‌های زیرساختی و معافیت‌ها

رئیس پارک فناوری پردیس با اشاره به برخی مشکلات پیش‌روی شرکت‌ها توضیح داد: ما با عدم کفایت زیرساخت‌ها مواجه هستیم؛ تقاضا بسیار بالاست اما فضا برای استقرار شرکت‌های جدید کافی نیست.

وی به موضوع لغو معافیت عوارض شهرداری نیز اشاره کرد و افزود: این تغییرات گاهی تهدیدی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود و نیازمند بازنگری در قوانین و حمایت جدی‌تر دولت هستیم.

دستاوردها و برنامه‌های آینده

صفاری‌نیا با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته پارک گفت: شرکت‌های عضو پارک در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۰ همت فروش داشته‌اند که معادل حدود ۸۰۰ میلیون یورو است. این سهم قابل توجهی در اقتصاد دانش‌بنیان کشور محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با تبدیل‌شدن پارک به منطقه بین‌المللی نوآوری، مصوبه دولت به ما اجازه داده است تا در حوزه‌هایی همچون سلامت، میکروالکترونیک، هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز کنیم. این مسیر نیازمند حمایت دولت و تلاش هم‌زمان شرکت‌هاست.

صفاری‌نیا افزود: اکوسیستم مناسبی در پارک شکل گرفته است؛ از حضور سرمایه‌گذاران و دانشگاه‌ها تا ایجاد زنجیره کامل خدمات. اما همچنان در زمینه صدور مجوزها، تأمین مالی و زیرساخت‌های شهری مانند مسکن و حمل‌ونقل عمومی به حمایت بیشتر نیاز داریم.

رئیس پارک فناوری پردیس ابراز امیدواری کرد: با همکاری دولت، وزارت راه و سایر نهادها، مشکلات زیرساختی و خدماتی شرکت‌ها برطرف شود تا پارک فناوری پردیس بتواند بیش از پیش به اهداف ملی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان نزدیک شود.

