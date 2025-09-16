ایلنا: اوپو میان‌رده‌های سری F31 را در هند معرفی کرد. این خانواده شامل سه مدل F31 و F31 پرو و F31 پرو پلاس می‌شود که ترکیبی از مقاومت در سطح پرچمداران و قیمت رقابتی را ارائه می‌دهند. هر سه گوشی با باتری بسیار بزرگ و نمایشگر اولد عرضه شده‌اند.

هر مدل ظاهر متفاوتی دارد؛ اما برخی ویژگی‌ها در همه‌ی نسخه‌ها مشترک است؛ از جمله گواهی‌های IP66 و IP68 و IP69 برای مقاومت بالا در برابر آب و گردوغبار و استاندارد MIL-STD-810H برای استحکام بیشتر. اوپو پو برای دفع بهتر حرارت از محفظه‌ی بخار بزرگ استفاده کرده است.

ابعاد گوشی‌ها تفاوت محسوسی دارند. مدل پایه با ضخامت ۸ میلی‌متر و وزن ۱۸۵ گرم کمی قطورتر است. F31 پرو ضخامت ۷٫۹۶ میلی‌متر و وزن ۱۹۰ گرمی دارد و F31 پرو پلاس با تنها ۷٫۷ میلی‌متر ضخامت و ۱۹۵ گرم وزن باریک‌ترین مدل خانواده محسوب می‌شود.

طراحی ماژول دوربین‌ها تفاوت دارد؛ مدل پایه با ماژول مربعی در گوشه، F31 پرو با ماژول مربعی در مرکز و پرو پلاس با جزیره‌ی دوربین دایره‌ای مزین است.

دو مدل F31 و F31 پرو به نمایشگر ۶٫۵۷ اینچی اولد با وضوح +FHD، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی حداکثر ۱۴۰۰ نیت، پشتیبانی از ۱۰۰ درصد طیف رنگی DCI-P3 و نوردهی ۲۱۶۰ هرتز PWM مجهز هستند.

F31 پرو پلاس نمایشگر بزرگ‌تر ۶٫۸ اینچی اولد با همان وضوح و نرخ نوسازی، اما روشنایی بالاتر ۱۶۰۰ نیت دارد.

اوپو برای مدل پایه از دیمنسیتی ۶۳۰۰ و برای F31 پرو و پرو پلاس از دیمنسیتی ۷۳۰۰ استفاده می‌کند. همه‌ی گوشی‌ها با حداکثر ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی عرضه می‌شوند و به‌طور پیش‌فرض رابط کاربری ColorOS 15 بر پایه‌ی اندروید ۱۵ را اجرا می‌کنند. هر سه مدل به باتری بزرگ ۷۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی مجهز هستند که از شارژ سریع ۸۰ وات پشتیبانی می‌کند.

سایر امکانات شامل حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، فرستنده‌ی مادون‌قرمز، صدای Hi-Res، پشتیبانی از بلوتوث ۵٫۴ و وای‌فای ۶، قابلیت دوسیم‌کارت و اسپیکرهای استریو می‌شود.

همه‌ی مدل‌ها دوربین ۵۰ مگاپیکسلی اصلی و دو مگاپیکسلی عمق‌سنج دارند. برای دوربین سلفی، مدل پایه سنسور ۱۶ مگاپیکسلی دارد و دو مدل پرو به دوربین ۳۲ مگاپیکسلی مجهز است.

اوپو برای این سری قابلیت‌های خاصی مثل عکاسی 4K زیر آب، شارژ مستقیم (بدون درگیرکردن باتری) و مجموعه‌ای از ابزارهای هوش مصنوعی و دستیار هوشمند مکالمه را در نظر گرفته است.

قیمت گوشی جدید اوپو F31 در کانفیگ پایه از ۲۲٬۹۹۹ روپیه (۲۶۰ دلار)، قیمت اوپو F31 پرو از ۲۶٬۹۹۹ روپیه (۳۰۶ دلار) و قیمت اوپو F31 پرو پلاس از ۳۲٬۹۹۹ روپیه (۳۷۴ دلار) آغاز می‌شود.

