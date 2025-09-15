مدیر عملیات شرکت ایران کیش در گفت و گو با رادیو تهران مطرح کرد:
تشریح شرایط و الزامات دریافت ابزارهای پرداخت به کسب وکارها
علیرضا گروسی، مدیر عملیات ناحیه 2 شرکت کارت اعتباری ایران کیش، در گفتوگو با رادیو تهران در خصوص خروج دستگاه ها از کشور هشدار داد و گفت: بر اساس الزامات قانونی، خروج دستگاه کارتخوان (pos) از کشور به هیچ عنوان مجاز نیست و در صورت اقدام، دستگاه شناسایی و پیگیری و غیر فعال خواهد شد.
وی پیرامون نحوه دریافت ابزارهای پرداخت برای کسبوکارها توضیح داد: افرادی که متقاضی دریافت دستگاه کارتخوان (pos)هستند، باید مدارکی مانند تصویر برابر با اصل شناسنامه، کارت ملی، جواز کسب، کد مالیاتی، آدرس، کد پستی، شماره تماس ثابت و همراه و همچنین اطلاعات مربوط به نوع صنف را به شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت ارائه دهند.
گروسی افزود: پس از ثبت و تأیید اطلاعات توسط واحد نظارت شرکت، قرارداد مربوطه امضا شده و دستگاه کارتخوان تحویل متقاضی میشود. از این تاریخ، شخص دریافتکننده بهعنوان پذیرنده شرکت ارائهدهنده خدمات شناخته شده و شرکت موظف به ارائه خدمات پشتیبانی مطابق با مفاد قرارداد خواهد بود.
وی در خصوص اشخاص حقوقی نیز گفت: برای اشخاص حقوقی، مدارک مورد نیاز شامل شناسه ملی، اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی تغییرات و لیست افراد مرتبط است که باید برابر اصل شده و به شرکت ارائه شود. این اطلاعات نیز پس از ثبت و تأیید، منجر به تحویل دستگاه کارتخوان خواهد شد.
این کارشناس صنعت پرداخت و بانکداری همچنین درباره دریافت کد مالیاتی توضیح داد: متقاضیان دریافت کارتخوان باید به سامانه tax.gov.ir مراجعه کرده و اطلاعات خود را بهطور کامل و دقیق ثبت کنند. اطلاعاتی مانند آدرس، کد پستی، شماره همراه و شماره حساب بانکی حتماً باید مربوط به محل کسبوکار شخص متقاضی باشد. هرگونه مغایرت در این اطلاعات منجر به رد درخواست و بازگشت کد خواهد شد.
وی تأکید کرد: از پذیرندگان محترم درخواست میکنیم در صورت هرگونه تغییر در مشخصات فردی، آدرس یا اطلاعات تماس، در اسرع وقت مراتب را به شرکت ارائهدهنده خدمات اطلاع دهند. در طول مدت قرارداد، هرگونه تغییر در اطلاعات حساب تسویه، اطلاعات مالیاتی و سایر موارد مشابه، صرفاً از طریق شرکت ارائهدهنده خدمات امکانپذیر است.