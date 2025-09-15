به گزارش ایلنا؛ نمونه‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌گذاری‌های هدفمند می‌تواند اکوسیستم استارت‌آپی را به موتور محرکه اقتصاد ملی بدل کند.

عربستان با سرمایه‌گذاری‌های کلان و اصلاح ساختارهای حمایتی توانسته است به سرعت در رتبه‌بندی جهانی جهش کند. آذربایجان با اجرای برنامه‌های مشخص برای توسعه اقتصاد غیرنفتی، مسیر پیشرفت را هموار ساخته و ترکیه نیز با ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی توانسته است به جایگاهی قابل توجه دست یابد.

برای ایران، مسیر آینده روشن اما پرچالش است. اگر سیاست‌گذاران بتوانند با ایجاد محیطی باثبات‌تر، شفاف‌تر و جذاب‌تر و به دور از سیاست زدگی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی زمینه رشد سریع‌تر را فراهم کنند، ظرفیت‌های نهفته کشور در حوزه‌هایی مانند انرژی، معدن، فین‌تک، سلامت دیجیتال، هوش مصنوعی و خدمات نرم‌افزاری می‌تواند ایران را به جایگاهی شایسته‌تر در نقشه جهانی برساند.

علاوه بر این، برندسازی بین‌المللی و معرفی موفقیت‌های داخلی به سرمایه‌گذاران جهانی می‌تواند تصویر جدیدی از اکوسیستم فناوری ایران در سطح بین‌المللی ترسیم کند.

در نهایت، گزارش ۲۰۲۵ StartupBlink هشداری جدی و همزمان فرصتی مهم برای ایران است. از یک سو نشان می‌دهد که کشور در مسیر توسعه فناوری قرار دارد و حرکت مثبت را آغاز کرده است. از سوی دیگر، مقایسه با کشورهای منطقه آشکار می‌سازد که اگر تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری، حمایت از نوآوری و هم‌افزایی داخلی صورت نگیرد، فاصله ایران با رقبای منطقه‌ای هر سال بیشتر خواهد شد.

انتخاب میان تداوم رشد آهسته یا ورود به مسیر جهش فناورانه، انتخابی استراتژیک است که آینده اقتصاد دانش‌بنیان کشور را رقم خواهد زد.

انتظار رهبر معظم انقلاب و مردم ایران از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که به عنوان سکان‌دار اقتصاد دانش‌بنیان کشور شناخته می‌شود، این است که تثبیت قوانین حمایتی، هم‌افزایی بین این معاونت و وزارتخانه‌های مختلف، یکپارچه کردن متولیان اکوسیستم نوآوری کشور و دوری از سیاست‌زدگی به‌ویژه در بخش‌های دانشگاهی و متقاعد کردن بدنه دولت به اولویت قراردادن اقتصاد دانش‌بنیان را در اولویت قرار داده و رشد شتابدار اکوسیستم نوآوری کشور که حقا مطالبه رهبری و مردم است؛ جامه عمل بپوشاند.

یادداشت از: علی اسماعیلی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

فعال در اکوسیستم نوآوری در حوزه انقلاب صنعتی و تحول دیجیتال

