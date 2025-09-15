آیفون ۱۷ پایان ماجرا نیست؛
اپل احتمالا در ماههای آینده ۱۰ محصول جدید رونمایی میکند
بهاحتمال زیاد اپل در ۶ ماه آینده تعداد زیادی از محصولات مورد انتظار خود را معرفی خواهد کرد.
ایلنا: اپل همین چند روز پیش بهصورت رسمی سری آیفون ۱۷ را معرفی کرد؛ اما این گوشیها پایان راه اپل نیستند و این شرکت در آیندهای نزدیک حداقل ۱۰ محصول جدید بهدست کاربران میرساند.
بهگزارش بلومبرگ، احتمالاً نیمی از محصولات جدید اپل در سال میلادی جاری معرفی خواهند شد و حتی رونمایی تعدادی از آنها بسیار نزدیک است.
محصولات جدید اپل که انتظار میرود در آیندهای نزدیک معرفی شوند، شامل موارد زیر هستند:
- آیپد پرو M5: جدیدترین تبلت اپل با تراشهی بسیار قدرتمند M5 و احتمالاً دو دوربین سلفی.
- ویژن پرو M5: نسل جدید ویژن پرو با تراشهی M5 که احتمالاً سبکتر نخواهد شد و فقط یک بند جدید و رنگ Space Black خواهد داشت؛ البته اطلاعات زیادی از این محصول در دست نیست.
- ایرتگ ۲: ردیاب جدید اپل که از تراشهی U2 بهرهمند خواهد بود و عملکرد دقیقتری نسبتبه نسل گذشته خواهد داشت.
- اپل تیوی و هومپاد مینی: دو دستگاه جدید اپل برای خانههای هوشمند که احتمالاً به تراشهی اختصاصی و جدید N1 مجهز خواهند بود. گفته میشود Apple TV با سیری بازطراحیشده و هوش مصنوعی Apple Intelligence سازگاری خواهد داشت.
اپل برای سهماههی اول سال ۲۰۲۶ هم برنامهی گستردهای دارد و احتمالاً میخواهد در این بازهی زمانی دستگاههایی نظیر مکبوک پرو M5، مکبوک ایر M5، مانیتور ۲۷ اینچی Studio Display، آیفون 17e با تراشهی A19 و هاب خانهی هوشمند مجهز به نسخهی جدید سیری را معرفی کند.
بهطور کلی، بهاحتمال زیاد اپل در ۶ ماه آینده محصولات زیادی معرفی خواهد کرد که بیشترشان مدلهای بهروزرسانیشدهی نسخههای قبلی هستند.