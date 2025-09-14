تقدیر از همراه اول به پاس ارائه خدمات ویژه اربعین

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ با مشارکت بنیاد دعبل خزاعی و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در سالن همایش‌های بین‌المللی خلیج فارس این موزه برگزار شد.

این رویداد با هدف پاسداشت تلاش‌های فعالان عرصه هیئت و خادمان فرهنگی، فرصتی برای معرفی و تجلیل از مجموعه‌هایی بود که در مسیر خدمت‌رسانی اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش می‌کنند.

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) نیز در مراسم امسال به واسطه خدمات خود در پیاده‌روی اربعین مورد تقدیر قرار گرفت. این خدمات شامل حضور در قالب موکب‌های خدمات ارتباطی در تمامی نقاط مرزی کشور، اعزام تیم‌های پشتیبانی در قالب خادمان ارتباطی و ارائه زیرساخت ارتباطی در کشور عراق، استقرار پاورباکس در حرم‌های مطهر عراق و همراهی نزدیک با زائران ایرانی بود.

در این مراسم که با حضور روسای سازمان‌های تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه و همچنین هیات و تشکل‌های دینی برگزار شد، از اقدامات همراه اول به عنوان نمونه‌ای از پشتیبانی موثر بخش ارتباطات در سفرهای زیارتی نام برده شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در پایان رویداد، تقدیرنامه‌ای ویژه به همراه اول اهدا شد تا به عنوان نخستین اپراتور ارتباطی کشور، نقش این شرکت در تسهیل ارتباطات زائران در عرصه‌ای بین‌المللی مورد تأیید قرار گیرد.

