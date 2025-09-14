واکسن بهروز شده کووید-۱۹ از فایزر و بایونتِک:
پاسخ ایمنی قویتر در بزرگسالان
فایزر و بایونتِک اعلام کردهاند که واکسن جدید کووید-۱۹ آنها نتایج بهتری در پاسخ ایمنی بهویژه در بزرگسالان بالای ۶۵ سال و کسانی که حداقل یک وضعیت پزشکی زمینهای دارند.
بر مبنای دادههای مقدماتی از آزمایشِ فاز نهایی، سطح آنتیبادیهای خنثیکننده در این گروهها پس از دریافت واکسن، حداقل چهار برابر افزایش یافته است.
اهمیت جهانی
این خبر اهمیت دارد؛ چراکه جمعیت قابلتوجهی در سراسر جهان متعلق به گروههای آسیبپذیر (کهنسالها، بیمارهای زمینهای) هستند.
واکسنهایی که پاسخ ایمنی قویتر و ایمنتر بدهند میتوانند بار بیماری شدید و مرگ و میر را کاهش دهند و در کنار واکسیناسیونهای گسترده، ابزار مؤثری در کنترل همهگیری باقی بمانند.
علاوه بر این، این نوع اصلاح واکسنها نشاندهنده رشد مداوم زیستفناوری و توانایی تطبیق سریع با واریانتهای ویروسی است.