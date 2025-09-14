همزمان با فشار FDA برای کاهش آزمایش روی حیوانات صورت گرفت؛
استفاده بیشتر از هوش مصنوعی در کشف دارو و آزمایشهای ایمنی
توسعهدهندگان دارو بهطور فزایندهای از فناوریهای هوش مصنوعی برای کشف دارو و آزمایشهای ایمنی استفاده میکنند تا فرآیندها را سریعتر و ارزانتر کنند.
به گزارش ایلنا؛ توسعهدهندگان دارو بهطور فزایندهای از فناوریهای هوش مصنوعی برای کشف دارو و آزمایشهای ایمنی استفاده میکنند تا فرآیندها را سریعتر و ارزانتر کنند، در هماهنگی با سیاست جدید سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) که قصد دارد استفاده از آزمایش روی حیوانات را در آینده نزدیک کاهش دهد.
شرکتهایی مثل Certara و زیستفناوریهایی نظیر Schrodinger و Recursion Pharmaceuticals در پیشبینی چگونگی جذب، توزیع یا عوارض سمی داروهای آزمایشی با استفاده از هوش مصنوعی فعال هستند.
Recursion میگوید پلتفرم کشف داروی هوش مصنوعی آنها توانسته مولکولی را به فاز آزمایش بالینی وارد کند در حالی که فرایند معمولی این زمان را بسیار طولانیتر صرف میکند.
تحلیلگران پیشبینی کردهاند که این روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی در عرض سه تا پنج سال آینده میتوانند زمان و هزینه را بهطور قابل ملاحظهای کاهش دهند.