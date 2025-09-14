خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با فشار FDA برای کاهش آزمایش روی حیوانات صورت گرفت؛

استفاده بیشتر از هوش مصنوعی در کشف دارو و آزمایش‌های ایمنی

استفاده بیشتر از هوش مصنوعی در کشف دارو و آزمایش‌های ایمنی
کد خبر : 1685862
لینک کوتاه کپی شد.

توسعه‌دهندگان دارو به‌طور فزاینده‌ای از فناوری‌های هوش مصنوعی برای کشف دارو و آزمایش‌های ایمنی استفاده می‌کنند تا فرآیندها را سریع‌تر و ارزان‌تر کنند.

به گزارش ایلنا؛ توسعه‌دهندگان دارو به‌طور فزاینده‌ای از فناوری‌های هوش مصنوعی برای کشف دارو و آزمایش‌های ایمنی استفاده می‌کنند تا فرآیندها را سریع‌تر و ارزان‌تر کنند، در هماهنگی با سیاست جدید سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) که قصد دارد استفاده از آزمایش روی حیوانات را در آینده نزدیک کاهش دهد.

شرکت‌هایی مثل Certara و زیست‌فناوری‌هایی نظیر Schrodinger و Recursion Pharmaceuticals در پیش‌بینی چگونگی جذب، توزیع یا عوارض سمی داروهای آزمایشی با استفاده از هوش مصنوعی فعال هستند.

 Recursion می‌گوید پلتفرم کشف داروی هوش مصنوعی آن‌ها توانسته مولکولی را به فاز آزمایش بالینی وارد کند در حالی که فرایند معمولی این زمان را بسیار طولانی‌تر صرف می‌کند.

تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که این روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در عرض سه تا پنج سال آینده می‌توانند زمان و هزینه را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی