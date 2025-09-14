این لپتاپ خوشقیمت و مدرن برای کارهای دانشجویی مناسب است
لپتاپ جدید شرکت COLORFUL شارژدهی ۸ ساعته و پردازندهی اینتل دارد.
ایلنا: شرکت COLORFUL امروز بهصورت رسمی لپتاپ جدید Rimbook S1 را در سطح جهانی معرفی کرد. این لپتاپ مشخصات قابلقبولی دارد و برای کارهای دانشجویی مناسب است.
براساس اعلام COLORFUL، نمایشگر ۱۴ اینچی IPS LCD لپتاپ Rimbook S1 وضوح +FHD، نرخ نوسازی ۶۰ هرتزی و حداکثر روشنایی ۲۵۰ نیتی دارد. وزن و ضخامت این دستگاه بهترتیب ۱٫۴۸ کیلوگرم و ۱۷٫۹ میلیمتر هستند.
لپتاپ Rimbook S1 با سه مدل از پردازنده اینتل برای خرید در دسترس قرار میگیرد که شامل Core i5-12450H با فرکانس ۴٫۴ گیگاهرتزی، Core i5-13420H با فرکانس ۴٫۶ گیگاهرتزی و Core i3-1220P با فرکانس ۴٫۴ گیگاهرتزی میشوند.
لپتاپ Rimbook S1 با ۵۱۲ گیگابایت SSD و ۱۶ گیگابایت رم LPDDR4 بهدست کاربران میرسد و امکان افزایش فضای ذخیرهسازی آن وجود دارد. لپتاپ مورد بحث بهصورت پیشفرش با سیستمعامل ویندوز ۱۱ هوم فروخته میشود.
باتری ۶۰ واتساعتی Rimbook S1 از طریق درگاه USB-C و با حداکثر توان ۶۵ واتی شارژ میشود. گزینههای ارتباطی و درگاههای لپتاپ شامل وایفای ۶، LAN، یک عدد HDMI 1.4، یک عدد USB 3.2 Gen1 Type-A، یک عدد USB 3.2 Gen1 Type-C، یک عدد USB 2.0 Type-C، دو عدد USB 2.0 Type-A و جک ۳٫۵ میلیمتری صدا میشوند. کیبورد لپتاپ نور پسزمینه دارد.
قیمت لپ تاپ جدید Rimbook S1 با پردازندهی Core i5-13420H اینتل بههمراه ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی، ۴۳۹ دلار اعلام شده است.