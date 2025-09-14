خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این لپ‌تاپ خوش‌قیمت و مدرن برای کارهای دانشجویی مناسب است

این لپ‌تاپ خوش‌قیمت و مدرن برای کارهای دانشجویی مناسب است
کد خبر : 1685660
لینک کوتاه کپی شد.

لپ‌تاپ جدید شرکت COLORFUL شارژدهی ۸ ساعته و پردازنده‌ی اینتل دارد.

ایلنا: شرکت COLORFUL امروز به‌صورت رسمی لپ‌تاپ جدید Rimbook S1 را در سطح جهانی معرفی کرد. این لپ‌تاپ مشخصات قابل‌قبولی دارد و برای کار‌های دانشجویی مناسب است.

براساس اعلام COLORFUL، نمایشگر ۱۴ اینچی IPS LCD لپ‌تاپ Rimbook S1 وضوح +FHD، نرخ نوسازی ۶۰ هرتزی و حداکثر روشنایی ۲۵۰ نیتی دارد. وزن و ضخامت این دستگاه به‌ترتیب ۱٫۴۸ کیلوگرم و ۱۷٫۹ میلی‌متر هستند.

لپ‌تاپ Rimbook S1 با سه مدل از پردازنده اینتل برای خرید در دسترس قرار می‌گیرد که شامل Core i5-12450H با فرکانس ۴٫۴ گیگاهرتزی، Core i5-13420H با فرکانس ۴٫۶ گیگاهرتزی و Core i3-1220P با فرکانس ۴٫۴ گیگاهرتزی می‌شوند.

لپ‌تاپ Rimbook S1 با ۵۱۲ گیگابایت SSD و ۱۶ گیگابایت رم LPDDR4 به‌دست کاربران می‌رسد و امکان افزایش فضای ذخیره‌سازی آن وجود دارد. لپ‌تاپ مورد بحث به‌صورت پیش‌فرش با سیستم‌عامل ویندوز ۱۱ هوم فروخته می‌شود.

باتری ۶۰ وات‌ساعتی Rimbook S1 از طریق درگاه USB-C و با حداکثر توان ۶۵ واتی شارژ می‌شود. گزینه‌های ارتباطی و درگاه‌های لپ‌تاپ شامل وای‌فای ۶، LAN، یک عدد HDMI 1.4، یک عدد USB 3.2 Gen1 Type-A، یک عدد USB 3.2 Gen1 Type-C، یک عدد USB 2.0 Type-C، دو عدد USB 2.0 Type-A و جک ۳٫۵ میلی‌متری صدا می‌شوند. کیبورد لپ‌تاپ نور پس‌زمینه دارد.

قیمت لپ تاپ جدید Rimbook S1 با پردازنده‌ی Core i5-13420H اینتل به‌همراه ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی، ۴۳۹ دلار اعلام شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی