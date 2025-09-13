اتصال اتوماسیون و داروسازی؛ آینده تولید بیولوژیک
به گزارش ایلنا؛ شرکت Labman در یک پروژه مشترک بین کانادا و بریتانیا شرکت کرده است تا یک بایوراکتور پیشرفته توسعه دهد که با اتوماسیون، هوش مصنوعی و کنترل لحظهای فرآیند، تولید محصولات بیولوژیک نسل آینده را ممکن کند.
بیوانفورماتیک و اتوماسیون در خدمت داروسازی
پروژه بهدنبال ایجاد یک پلتفرم تولیدی برای بیولوژیکها (داروها، واکسنها یا محصولات مشابه) است که بتواند کنترل دقیق و زمان واقعی فرآیندها را فراهم کند تا کیفیت، بازده و ایمنی افزایش یابد.
استفاده از هوش مصنوعی در تنظیم شرایط بایوراکتور، نظارت مستمر و اتوماسیون وظایف انسانی، نقش بزرگی دارد.
این پروژه میتواند به کاهش هزینهها و زمانهای لازم برای تولید محصولات بیولوژیک کمک کند؛ همچنین امکان تولید مقیاسپذیرتر و سریعتر را برای نیازهای بهداشتی و درمانی فراهم کند.
همکاری میانکشوری بودن پروژه نشان میدهد که علم و فناوری بیولوژیک بهصورت جهانی به هم وابستهتر شدهاند و انتقال دانش و فناوری بین کشورها امری کلیدی است.
چالشها شامل مطابقت با مقررات دارویی و ایمنی بیولوژیک، اطمینان از سازگاری زیرساختها، و اثبات اینکه فناوری مد نظر در عمل قابل اعتماد و مقرون به صرفه است.