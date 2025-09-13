به گزارش ایلنا؛ شرکت داروسازی Eli Lilly یک پلتفرم پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به نام TuneLab راه‌اندازی کرده است که هدف آن تسهیل دسترسی شرکت‌های کوچک بیوتکنولوژی به مدل‌های کشف داروست؛ مدل‌هایی که Lilly با هزینه‌ای بیش از یک میلیارد دلار طی سال‌ها جمع‌آوری کرده است.

دموکراتیزه کردن ابزارهای کشف دارو با هوش مصنوعی

TuneLab پلتفرمی است که به شرکت‌های کوچک بیوتک اجازه می‌دهد از مدل‌های کشف داروی پیشرفته‌ای استفاده کنند که Lilly طی سال‌ها داده و تحقیق جمع‌آوری کرده است.

یکی از انگیزه‌ها، سرعت بخشیدن به فرآیند کشف دارو و کاهش هزینه‌هاست؛ به ویژه در آزمایش‌ها و پیش‌بینی عوارض و تأثیرات احتمالی که معمولاً خیلی هزینه‌بر هستند.

این حرکت همچنین می‌تواند مقدار استفاده از آزمایش بر حیوانات را کاهش دهد، که یکی از خواسته‌های سازمان‌های نظارتی مثل FDA است.

دو همکاری اولیه برای استفاده از TuneLab شامل شرکت Circle Pharma در درمان سرطان و شرکت insitro در توسعه داروهای مولکول کوچک اعلام شده‌اند.

مزیت اصلی این است که شرکت‌های کوچک که دسترسی به منابع میلیونی ندارند، بتوانند از توان مدل‌سازی پیشرفته برای شتاب دادن به نوآوری دارویی استفاده کنند. اما چالش‌ها شامل حفظ کیفیت داده‌ها، تضمین اعتبار مدل‌ها و انطباق با مقررات است.

