خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تولید گوشی‌های اپل و سامسونگ افت کرد؛

چینی‌ها رشد کردند

چینی‌ها رشد کردند
کد خبر : 1685041
لینک کوتاه کپی شد.

تولید گوشی‌های هوشمند سامسونگ و اپل نسبت‌به سه‌ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۵ افت کرد؛ اما این دو شرکت همچنان جایگاه خود را حفظ کرده‌اند.

به‌گزارش   ایلنا به نقل از TrendForce، تولید جهانی گوشی‌های هوشمند در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۵ با رشد ۴ درصدی نسبت‌به سه‌ماهه‌ی اول، به ۳۰۰ میلیون دستگاه رسید. این آمار رشد ۴٫۸ درصدی را در مقایسه با بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.

دو رتبه‌ی برتر فهرست تولیدکنندگان گوشی هوشمند همچنان در اختیار سامسونگ و اپل قرار دارند. سامسونگ با تولید ۵۸ میلیون گوشی در جایگاه اول قرار گرفت تا شاهد کاهش ۵ درصدی تولید در مقایسه با سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۵ باشد؛ اتفاقی که پس از عرضه‌ی گسترده‌ی پرچم‌داران طبیعی به‌نظر می‌رسد.

چینی‌ها رشد کردند

TrendForce

اپل با تولید ۴۶ میلیون گوشی آیفون در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۵، کاهش ۹ درصدی را نسبت‌به سه‌ماهه‌ی نخست سال میلادی جاری تجربه می‌کند. تولید اپل در مقایسه با سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۴ حدود ۴ درصد افزایش یافته است که می‌توان دلیل آن را تقاضای زیاد برای آیفون 16e دانست.

شیائومی با تولید ۴۲ میلیون گوشی و ثبت رشد خفیف یک درصدی، پس از اپل و سامسونگ در جایگاه سوم ایستاد. اوپو که آمارش شامل محصولات وان‌پلاس و ریلمی می‌شوند، با تولید ۳۷ میلیون دستگاه و ثبت رشد خیره‌کننده‌ی ۳۵ درصدی، در رتبه‌ی چهارم قرار گرفت.

شرکت Transsion که محصولاتش شامل گوشی‌های تکنو و اینفینیکس و ایتل می‌شوند، توانست با تولید ۲۷ میلیون دستگاه رشد عالی ۳۳ درصدی را تجربه کند. تولید گوشی ویوو هم نسبت‌به سه‌ماهه‌ی نخست سال میلادی جاری ۸ درصد افزایش پیدا کرد و به ۲۶ میلیون دستگاه رسید.

۶ شرکت برتر تولیدکننده‌ی گوشی، در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰ درصد از سهم بازار را به‌خود اختصاص داده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی