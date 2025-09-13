به‌گزارش ایلنا به نقل از TrendForce، تولید جهانی گوشی‌های هوشمند در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۵ با رشد ۴ درصدی نسبت‌به سه‌ماهه‌ی اول، به ۳۰۰ میلیون دستگاه رسید. این آمار رشد ۴٫۸ درصدی را در مقایسه با بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.

دو رتبه‌ی برتر فهرست تولیدکنندگان گوشی هوشمند همچنان در اختیار سامسونگ و اپل قرار دارند. سامسونگ با تولید ۵۸ میلیون گوشی در جایگاه اول قرار گرفت تا شاهد کاهش ۵ درصدی تولید در مقایسه با سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۵ باشد؛ اتفاقی که پس از عرضه‌ی گسترده‌ی پرچم‌داران طبیعی به‌نظر می‌رسد.

اپل با تولید ۴۶ میلیون گوشی آیفون در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۵، کاهش ۹ درصدی را نسبت‌به سه‌ماهه‌ی نخست سال میلادی جاری تجربه می‌کند. تولید اپل در مقایسه با سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۴ حدود ۴ درصد افزایش یافته است که می‌توان دلیل آن را تقاضای زیاد برای آیفون 16e دانست.

شیائومی با تولید ۴۲ میلیون گوشی و ثبت رشد خفیف یک درصدی، پس از اپل و سامسونگ در جایگاه سوم ایستاد. اوپو که آمارش شامل محصولات وان‌پلاس و ریلمی می‌شوند، با تولید ۳۷ میلیون دستگاه و ثبت رشد خیره‌کننده‌ی ۳۵ درصدی، در رتبه‌ی چهارم قرار گرفت.

شرکت Transsion که محصولاتش شامل گوشی‌های تکنو و اینفینیکس و ایتل می‌شوند، توانست با تولید ۲۷ میلیون دستگاه رشد عالی ۳۳ درصدی را تجربه کند. تولید گوشی ویوو هم نسبت‌به سه‌ماهه‌ی نخست سال میلادی جاری ۸ درصد افزایش پیدا کرد و به ۲۶ میلیون دستگاه رسید.

۶ شرکت برتر تولیدکننده‌ی گوشی، در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰ درصد از سهم بازار را به‌خود اختصاص داده‌اند.

