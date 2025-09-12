پس از نخستین رونمایی در ایران؛ ایرانسل آماده ارائه رسمی eSIM
ایرانسل که در سال ۱۳۹۹، اولین تجربه eSIM در ایران را با ارائه آزمایشی این سرویس رقم زده بود، از آمادگی برای ارائه رسمی این سرویس به مشترکان خود خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، همزمان با ارائه نسل جدید دستگاههای هوشمند مبتنی بر فناوری eSIM در جهان، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با اتکا به تجربه و زیرساختهای فنی خود، آمادگی کامل دارد تا سرویس eSIM را به صورت رسمی به مشترکان خود ارائه دهد.
ایرانسل پیش از این در ۱۹ مهر ۱۳۹۶، طی همایش «مسیر اینترنت اشیا با eSIM آغاز میشود» با حضور نمایندگان شرکتهای بینالمللی، نخستین پروفایل آزمایشی eSIM در ایران را راهاندازی کرد و گام مهمی در مسیر توسعه این فناوری برداشت.
ایرانسل در ادامه، در ۱۰ اسفند ۱۳۹۹، برای نخستین بار در ایران، سرویس eSIM را بهصورت آزمایشی در شبکه خود راهاندازی و به این ترتیب، بستر فنی و عملیاتی لازم برای ارائه رسمی این سرویس را فراهم کرد.
eSIM چیست و چه مزایایی دارد؟
eSIM مخفف embedded Subscriber Identity Module است؛ سیمکارتی که درون دستگاه هوشمند قرار میگیرد و برخلاف سیمکارتهای نسل قبل (مینیسیم، میکروسیم و نانوسیم) نیاز به تعویض فیزیکی ندارد. این سیمکارت بهصورت تراشهای الکترونیکی و در ابعاد کوچکتر توسط کارخانه سازنده روی مادربورد دستگاه نصب میشود و فعالسازی آن بهصورت نرمافزاری و از راه دور توسط اپراتور انجام میشود.
کاربرد eSIM در صنعت ارتباطات و فناوریاطلاعات، علاوه بر بالا بردن ضریب امنیت و امکان ساخت ابزارهای ضدآب و ضدغبار، در گسترش خدمات دستگاه به دستگاه (M2M) و اینترنت اشیا (IoT) اهمیت ویژهای دارد و از آن بهعنوان پیشران توسعه اینترنت اشیا یاد میشود.
این فناوری همچنین باعث تسهیل در اتصال و فعالسازی، امکان استفاده از ارتباطات بیسیم در طیف گستردهتری از دستگاههای هوشمند (شامل گجتهای پوشیدنی)، تحول در استفاده از سرویس رومینگ و صرفهجویی در هزینههای توزیع و فروش سیمکارت میشود. eSIM برای تولیدکنندگان ساعتهای هوشمند و گجتهای سلامت هوشمند که بهصورت دائم با شبکههای مخابراتی در ارتباط هستند، کارایی بالایی دارد و پیشبینی میشود در آیندهای نزدیک، کاربرد آن به تمامی دستگاهها، از جمله گوشیهای هوشمند، گسترش یابد.
ادامه مسیر پیشتازی ایرانسل
اکنون ایرانسل با بهرهگیری از این تجربه و آمادهسازی زیرساختهای شبکه، آماده ارائه رسمی eSIM به مشترکان خود است تا تجربهای مدرن و کارآمد از زندگی دیجیتال را برای آنها فراهم کند. این اقدام، گامی دیگر در راستای پیشتازی ایرانسل در تحول دیجیتال کشور و توسعه خدمات نوین ارتباطی است.
ایرانسل همچنین آمادگی خود را برای پیشبرد بهکارگیری فناوری eSIM در صنایع مختلف بر بستر IoT، از طریق همکاریهای مشترک با بازیگران این عرصه، اعلام میکند.
جزئیات بیشتر در این زمینه، به زودی از طریق کانالهای ارتباطی رسمی ایرانسل اعلام میشود.