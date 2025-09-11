خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی از تکنولوژی eSIM برای اولین بار در ایران توسط همراه اول

رونمایی از تکنولوژی eSIM برای اولین بار در ایران توسط همراه اول
کد خبر : 1684693
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با رونمایی نسل جدید گوشی‌های آیفون، همراه اول از آمادگی خود برای ثبت‌نام جهت عرضه eSIM برای اولین بار در ایران خبر داد.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، همزمان با رونمایی نسل جدید گوشی‌های آیفون (iPhone 17 Pro، iPhone 17 و iPhone Air) ، خبر از آماده بودن زیرساخت‌های خود و انجام پیش ثبت‌نام برای عرضه سیمکارت الکترونیکی (eSIM) داد.

 

به این ترتیب، مشترکان دارای گوشی‌های eSIM ساپورت همراه اول می‌توانند بدون نیاز به سیمکارت فیزیکی و تنها با فعالسازی eSIM، از خدمات بروز و گسترده این اپراتور بهره‌مند و در قرعه‌کشی جوایز نفیس ویژه پیش ثبت‌نام کنندگان شرکت کنند.

 

این نوآوری، اولین تجربه رسمی eSIM در ایران بوده و نشان می‌دهد همراه اول، به‌عنوان اپراتوری پیشرو خدمات دیجیتال خود را روزبه‌روز گسترده‌تر کرده و نقش پررنگ‌تری در زندگی دیجیتال مردم ایفا می‌کند.

 

شایان ذکر است جزییات مربوط به نحوه فعالسازی سیمکارت الکترونیکی (eSIM) و پیش ثبت‌نام، به زودی از طریق درگاه‌های رسمی همراه اول اطلاع‌رسانی شده تا مشترکان بتوانند به سادگی و با راهنمایی کامل، این فناوری نوین را بر روی گوشی‌های خود فعال کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی