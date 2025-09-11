رونمایی از تکنولوژی eSIM برای اولین بار در ایران توسط همراه اول
همزمان با رونمایی نسل جدید گوشیهای آیفون، همراه اول از آمادگی خود برای ثبتنام جهت عرضه eSIM برای اولین بار در ایران خبر داد.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، همزمان با رونمایی نسل جدید گوشیهای آیفون (iPhone 17 Pro، iPhone 17 و iPhone Air) ، خبر از آماده بودن زیرساختهای خود و انجام پیش ثبتنام برای عرضه سیمکارت الکترونیکی (eSIM) داد.
به این ترتیب، مشترکان دارای گوشیهای eSIM ساپورت همراه اول میتوانند بدون نیاز به سیمکارت فیزیکی و تنها با فعالسازی eSIM، از خدمات بروز و گسترده این اپراتور بهرهمند و در قرعهکشی جوایز نفیس ویژه پیش ثبتنام کنندگان شرکت کنند.
این نوآوری، اولین تجربه رسمی eSIM در ایران بوده و نشان میدهد همراه اول، بهعنوان اپراتوری پیشرو خدمات دیجیتال خود را روزبهروز گستردهتر کرده و نقش پررنگتری در زندگی دیجیتال مردم ایفا میکند.
شایان ذکر است جزییات مربوط به نحوه فعالسازی سیمکارت الکترونیکی (eSIM) و پیش ثبتنام، به زودی از طریق درگاههای رسمی همراه اول اطلاعرسانی شده تا مشترکان بتوانند به سادگی و با راهنمایی کامل، این فناوری نوین را بر روی گوشیهای خود فعال کنند.