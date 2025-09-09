بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز گرگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز گرگان، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیه‌ای شامل ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن این شهر، در نظر گرفته است.

هر مشترک تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه در روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریورماه قابل فعال‌سازی و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

روز ۲۰ شهریور، به یاد تغییر نام این شهر از «اِسترآباد» به «گرگان» در سال ۱۳۱۶ خورشیدی، در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز گرگان» نام‌گذاری شده است.

گرگان، شهری تاریخی است که نام آن در کتیبه بیستون آمده و در دوران باستان به‌عنوان دژ شمال ایران شناخته می‌شده است. این شهر با جنگل‌های هیرکانی، تنوع زیستی ارزشمند و سکونتگاه اقوام گوناگون، بازار تاریخی و میراث فرهنگی و طبیعی غنی، جایگاهی ویژه در تاریخ و فرهنگ ایران دارد.

انتهای پیام/