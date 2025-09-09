خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز گرگان

بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز گرگان
کد خبر : 1684073
لینک کوتاه کپی شد.

ایرانسل به مناسبت روز گرگان، هدیه ویژه‌ای برای مشترکان دائمی و اعتباری این شهر ارائه کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز گرگان، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیه‌ای شامل ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن این شهر، در نظر گرفته است.

هر مشترک تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه در روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریورماه قابل فعال‌سازی و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

روز ۲۰ شهریور، به یاد تغییر نام این شهر از «اِسترآباد» به «گرگان» در سال ۱۳۱۶ خورشیدی، در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز گرگان» نام‌گذاری شده است.

گرگان، شهری تاریخی است که نام آن در کتیبه بیستون آمده و در دوران باستان به‌عنوان دژ شمال ایران شناخته می‌شده است. این شهر با جنگل‌های هیرکانی، تنوع زیستی ارزشمند و سکونتگاه اقوام گوناگون، بازار تاریخی و میراث فرهنگی و طبیعی غنی، جایگاهی ویژه در تاریخ و فرهنگ ایران دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی