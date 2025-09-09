ایلنا: سونی در ژوئن (خرداد و تیر ۱۴۰۴) گذشته گوشی میان‌رده‌ی اکسپریا ۱۰ مارک ۶ را معرفی کرد، اما حالا زمان معرفی جانشین آن فرا رسیده است. خبر خوب اینکه گزارش‌ها نشان می‌دهند اکسپریا ۱۰ مارک ۷ با تغییرات قابل‌توجهی در طراحی همراه خواهد بود. اخیراً رندرهای بیشتری از گوشی مذکور به‌همراه بخشی از مشخصات سخت‌افزاری آن فاش شده است.

براساس اطلاعات فاش‌شده، اکسپریا ۱۰ مارک ۷ به تراشه‌ی اسنپدراگون ۶ نسل ۳ مجهز خواهد شد و در کنار آن، ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی قابل ارتقاء در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. در پنل پشتی، شاهد دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین ۱۳ مگاپیکسلی (احتمالاً اولتراواید) خواهیم بود و وظیفه‌ی ثبت سلفی‌ها هم برعهده‌ی دوربین ۸ مگاپیکسلی است

نمایشگر گوشی سونی مدل اکسپریا ۱۰ مارک ۷ از نوع اولد با ابعاد ۶٫۱ اینچ و وضوح ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل است. انرژی موردنیاز گوشی با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی تأمین می‌شود. سونی این میان‌رده را در ابعاد ۸٫۳ × ۷۲ × ۱۵۳ میلی‌متر و وزن ۱۶۹ گرم عرضه خواهد کرد. همچنین کاربران می‌توانند از میان سه رنگ مشکی زغالی، سفید سرو و فیروزه‌ای یکی را انتخاب کنند.

جالب اینکه اکسپریا ۱۰ مارک ۷ گوشی به‌صورت پیش‌فرض با اندروید ۱۵ عرضه خواهد شد؛ تصمیمی که شاید برای برخی کاربران چندان خوشایند نباشد. تاریخ دقیق معرفی رسمی این دستگاه را نمی‌دانیم، اما انتظار می‌رود سونی به‌زودی از میان‌رده‌ی جدید خود پرده بردارد.

