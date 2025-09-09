خبرگزاری کار ایران
با حضور مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت خدمات ارتباطی رایتل انجام شد؛

رونمایی از سکوی جامع خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری با همکاری رایتل

رونمایی از سکوی جامع خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری با همکاری رایتل
آیین رونمایی از «سکوی جامع خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری» با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل برگزار شد.

به گزارش ایلنا  از روابط عمومی رایتل، آیین رونمایی از «سکوی جامع خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری» با همکاری این شرکت خدمات ارتباطی برگزار شد. این سکو با هدف ایجاد یک درگاه متمرکز آنلاین برای ارائه کالا و خدمات متنوع به بازنشستگان راه‌اندازی شده است و به تدریج با پیوستن شرکت‌های ارایه کننده کالا و خدمات، فاز عملیاتی آن تکمیل و اجرایی خواهد شد.

در این مراسم، حجت میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با ابراز خرسندی از تحقق این پروژه گفت: «ایجاد این پلتفرم یک بازار مجازی گسترده برای بازنشستگان است که از یک سو میلیون‌ها خانوار بازنشسته را به ده‌ها هزار عرضه‌کننده کالا و خدمات متصل می‌کند و از سوی دیگر امکان خرید اقساطی با نرخ سود پایین و شرایط آسان را فراهم می‌آورد.»

میرزایی افزود: «مهم‌ترین ویژگی این طرح، اتکا به اعتبار مالی و اجتماعی بازنشستگان نزد صندوق است که به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند در این مسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد و دیگر به هیچ نوع ضامن و وثیقه برای خرید کالا و خدمات نیازی ندارد.»

در این آیین، حسین ملازاده مدیرعامل رایتل با تاکید بر نقش این شرکت در توسعه خدمات هوشمند در زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: «راه‌اندازی سکوی جامع خدمات رفاهی، گامی در مسیر هوشمندسازی خدمات است. تلاش شده انواع کالا و خدمات با روش‌های آسان، قیمت مناسب و تنوع بالا در اختیار بازنشستگان قرار گیرد. امیدواریم این همکاری به رضایتمندی بازنشستگان و انتقال تجربیات ارزشمند به دیگر مجموعه‌های وزارت رفاه منجر شود.»

این سکو قرار است به مرور به یک درگاه جامع خرید و خدمات تبدیل شود که ضمن تقویت سرمایه اجتماعی بازنشستگان، به ایجاد یک بازار پایدار و کارآمد برای عرضه‌کنندگان و خریداران منجر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

