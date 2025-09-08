وزیر علوم:
آینده آموزش عالی بدون هوش مصنوعی ممکن نیست
وزیر علوم با تأکید بر ضرورت تحول در آموزش عالی گفت: سرمایهگذاری در هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی است که آینده اقتصاد و امنیت کشور به آن وابسته خواهد بود.
به گزارش ایلنا؛ نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور وزیر علوم برگزار شد و در آن مهمترین مسائل حوزه آموزش عالی از وضعیت هیأت علمی تا تحول در برنامههای آموزشی بررسی شد. حسین سیمایی صراف وزیر علوم، در این نشست گزارشی از عملکرد یکساله وزارتخانه ارائه داد و تأکید کرد که اقدامات اصلی در دو محور بهینهسازی امور اجرایی و پیشبرد سیاستهای کلان دنبال شده است.
وزیر علوم با اشاره به دغدغههای نمایندگان مجلس اظهار کرد: پایین بودن حقوق اعضای هیأت علمی، مهاجرت نخبگان و مشکلات رفاهی همچنان از چالشهای اصلی آموزش عالی است.
وی افزود: امروز آموزش در جهان به سمت دیجیتال و مبتنی بر فناوریهای نوینی همچون هوش مصنوعی حرکت کرده و ایران نیز باید همگام با این روند جهانی گام بردارد.
سیمایی صراف با بیان اینکه جنگهای امروز فناورانه و اقتصادها بر پایه دانش اداره میشوند متذکر شد: دانشگاهها باید مجهز به آموزش علوم روز شوند تا بتوانند نقش مؤثری در آینده کشور ایفا کنند.
ویزر علوم همچنین درباره برگزاری کنکور امسال توضیح داد: آزمون سراسری یکی از سالمترین دورهها در سالهای اخیر بود و هیچ تخلف یا افشای سؤالات گزارش نشد.
در این نشست رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز تأکید کرد: مشکلات معیشتی اعضای هیأت علمی باید سریعتر برطرف شود.
به گفته علیرضا منادی سفیدان، وزارت علوم برنامه تأمین مسکن اساتید را جدی پیگیری میکند و پیشبینی میشود بخش زیادی از آنها در سال آینده صاحبخانه شوند؛ اقدامی که به کاهش هزینههای زندگی آنان کمک خواهد کرد.
وی در ادامه از کاهش سهم آموزش عالی از بودجه عمومی کشور به 2.2 درصد خبر داد و این روند را نگرانکننده دانست.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس عنوان کرد: تجربه جنگهای اخیر نشان داد دشمنان با جامعه علمی ما سرستیز دارند و توجه به ظرفیتهای دانشگاهی برای امنیت ملی و توسعه کشور اجتنابناپذیر است.