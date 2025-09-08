فصل جدید ستارههای علم؛ شکوفایی نخبگان فناوری در منطقه خاورمیانه
به گزارش ایلنا؛ برنامه محبوب Qatar Foundation به نام Stars of Science فصل ۱۷ خود را از ۱۲ سپتامبر آغاز میکند تا از نسل جدید مخترعان و نوآوران عرب در زمینه علم و فناوری حمایت کند.
این edutainment show، با ترکیب سرگرمی و آموزش، فرصتی مناسب برای دانشمندان جوان فراهم میکند تا طرحهای علمی-فناوری خود را گسترش دهند.
در این فصل، هفت نوآور از سراسر جهان عرب انتخاب شدهاند و با راهنمایی مربیان معتبر به توسعه ایدههای خود خواهند پرداخت.
فصلهای پیشین نشان دادهاند که موفقیتهای بزرگ از دل این برنامه بیرون آمدهاند؛ مانند برنده سال گذشته که اکنون در حال تجاریسازی اختراع ژنتیکی خود در «Prorenata Biotech» است.
این برنامه نهتنها موقعیتی برای پرورش استعداد است، بلکه تأکیدی است بر ایجاد فرهنگ نوآوری در منطقهای که سرمایهگذاری در علم و فناوری بهشکل چشمگیری در حال افزایش است.