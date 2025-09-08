به گزارش ایلنا؛ شرکت Hive Digital Technologies گزارش داد تولید بیت‌کوین در ماه آگوست ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل ۲۲ درصد افزایش یافته و فاز سوم توسعه خود را هم آغاز کرده است.

چنین رشد قابل‌توجهی نشان‌دهنده عملکرد قدرتمند Hive در مدیریت عملیات استخراج، بهبود بازدهی تجهیزات و استفاده بهینه از منابع انرژی است.

آغاز فاز سوم توسعه احتمالاً شامل افزایش تجهیزات، مراکز دیتای جدید و سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت استخراج خواهد بود.

روند صعودی آنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار رمزارزها نوساناتی را تجربه می‌کند و استخراج‌کنندگان باید برای سودآوری تلاش بیشتری کنند.

این گزارش می‌تواند سیگنالی برای سرمایه‌گذاران و رقبای صنعت باشد مبنی بر اینکه Hive موقعیتی رو به‌ رشد در بازار استخراج بیت‌کوین دارد.

