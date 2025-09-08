خبرگزاری کار ایران
جهش ۲۲ درصدی استخراج بیت‌کوین در سپتامبر

شرکت Hive Digital Technologies گزارش داد تولید بیت‌کوین در ماه آگوست ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل ۲۲ درصد افزایش یافته و فاز سوم توسعه خود را هم آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا؛ شرکت Hive Digital Technologies گزارش داد تولید بیت‌کوین در ماه آگوست ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل ۲۲ درصد افزایش یافته و فاز سوم توسعه خود را هم آغاز کرده است. 

چنین رشد قابل‌توجهی نشان‌دهنده عملکرد قدرتمند Hive در مدیریت عملیات استخراج، بهبود بازدهی تجهیزات و استفاده بهینه از منابع انرژی است.

آغاز فاز سوم توسعه احتمالاً شامل افزایش تجهیزات، مراکز دیتای جدید و سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت استخراج خواهد بود.

روند صعودی آنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار رمزارزها نوساناتی را تجربه می‌کند و استخراج‌کنندگان باید برای سودآوری تلاش بیشتری کنند.

 این گزارش می‌تواند سیگنالی برای سرمایه‌گذاران و رقبای صنعت باشد مبنی بر اینکه Hive موقعیتی رو به‌ رشد در بازار استخراج بیت‌کوین دارد.

