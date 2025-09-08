خبرگزاری کار ایران
گردهمایی رؤسای فناوری و سرمایه‌گذاران در سان‌فرانسیسکو

یکی از بزرگ‌ترین اجلاس‌های فناوری این هفته در سان‌فرانسیسکو با حضور گسترده رؤسای فناوری، سرمایه‌گذاران و بانکداران برای بررسی روندهای بازار و همکاری‌های آتی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا؛ یکی از بزرگ‌ترین اجلاس‌های فناوری این هفته در سان‌فرانسیسکو با حضور گسترده رؤسای فناوری، سرمایه‌گذاران و بانکداران برای بررسی روندهای بازار و همکاری‌های آتی برگزار می‌شود. 

این اجلاس که توسط گلدمن‌ساکس برگزار می‌شود، فرصتی است برای تبادل‌نظر در مورد فناوری‌های نوظهور، سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و روندهای آتی بازار.

شرکت‌کنندگان شامل مدیران ارشد فناوری، تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران برجسته هستند که به دنبال فهم بهتر بازار و شکل‌دهی پروژه‌های مشترک آتی هستند.

چنین رویدادهایی معمولاً منجر به انعقاد قراردادهای بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ارائه ایده‌های نو در حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، نیمه‌هادی و زیرساخت‌های ابری می‌شوند.

با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و نیاز به نوآوری مستمر، این اجلاس می‌تواند نقطه آغازی برای تغییرات قابل توجه در صنعت فناوری باشد.

