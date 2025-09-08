خبرگزاری کار ایران
گسترش اکوسیستم نیمه‌هادی هند با امضای 4 تفاهمنامه

شرکت RRP Electronics در جریان Semicon India 2025 چهار تفاهمنامه کلیدی امضاء کرد تا نقش مؤثری در توسعه و نوآوری زیرساخت‌های نیمه‌هادی در هند ایفاء کند.

این رویداد در Semicon India 2025 به وقوع پیوست؛ RRP Electronics با همکاری شرکای تجاری متعدد، اقدامات مهمی برای غلبه بر چالش‌های تولید و طراحی در این صنعت انجام داد. 

هدف این تفاهمنامه‌ها ارتقای ظرفیت تولید، افزایش کیفیت طراحی و نوآوری در حوزه نیمه‌هادی‌ها است؛ حوزه‌ای که هند در تلاش برای رشد خودکفایی است.

 این توافق‌ها می‌توانند زمینه‌ساز ورود فناوری‌های پیشرفته مانند بسته‌بندی پیشرفته (advanced packaging)، طراحی چیپ‌های سفارشی و توسعه خطوط تولید مشترک باشند.

 در مقیاس کلان، این توافق‌ها به‌لطف همکاری بین‌المللی می‌توانند هند را به یکی از قطب‌های نوظهور در صنعت نیمه‌هادی تبدیل کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که تقاضا برای تراشه‌ها به‌خاطر رشد هوش مصنوعی و کامپیوترهای ابری افزایش یافته است.

