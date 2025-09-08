خبرگزاری کار ایران
استخدام توسط هوش مصنوعی؛ OpenAI پلتفرم جدید استخدامی معرفی کرد

OpenAI اعلام کرده در سال ۲۰۲۶ پلتفرم جدیدی راه‌اندازی می‌کند که با قدرت هوش مصنوعی، تجربه‌ای نوین در جستجوی شغل ارائه خواهد داد. این گام، تهدیدی مستقیم برای LinkedIn محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا؛  OpenAI اعلام کرده در سال ۲۰۲۶ پلتفرم جدیدی راه‌اندازی می‌کند که با قدرت هوش مصنوعی، تجربه‌ای نوین در جستجوی شغل ارائه خواهد داد. این گام، تهدیدی مستقیم برای LinkedIn محسوب می‌شود. 

 OpenAI با اعلام این خبر نشان داد قصد دارد موقعیتی فراتر از حوزه هوش مصنوعی گفتگوگر ایجاد کند؛ جایی که الگوریتم‌ها نقش فعال در یافتن شغل و تطبیق مناسب‌ترین موقعیت‌ها با افراد دارد. 

تمرکز این پلتفرم بر بهینه‌سازی تطابق بین مهارت‌ها و موقعیت‌های شغلی است؛ با استفاده از هوش مصنوعی، می‌تواند رزومه‌ها را آنالیز، فرصت‌های مناسب را پیشنهاد و حتی توصیه‌هایی برای ارتقای فردی ارائه دهد.

 زمان‌بندی راه‌اندازی در میانه سال ۲۰۲۶ اعلام شده است. این مدت زمان به OpenAI اجازه می‌دهد ضمن توسعه فناوری پشت پرده، به مسائل حقوقی مثل حریم شخصی و عدم تبعیض نیز توجه کند.

از منظر رقابتی، این اقدام می‌تواند کاربران حرفه‌ای را به‌سوی OpenAI جذب کند و شکل بازار استخدام آنلاین را تغییر دهد. این در حالی است که LinkedIn با به‌کارگیری AI در توصیه مشاغل به‌تدریج پیشرفت داشته، اما ورود مستقیم OpenAI می‌تواند رقابت را داغ‌تر کند.

