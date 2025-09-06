معاون علمی رئیسجمهور خبر داد؛
رشد ۶۰ درصدی درآمد شرکتهای دانشبنیان در سال گذشته/ پذیرش 140 شرکت دانشبنیان در بورس و فرابورس
معاون علمی رئیسجمهور از افزایش قابل توجه درآمد شرکتهای دانشبنیان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: درآمد این شرکتها به ۱۸۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته، ۶۰ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه سهم فروش محصولات دانشبنیان با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲، به ۳۶۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، تأکید کرد: این آمار نشاندهنده نفوذ ۸۱ درصدی محصولات دانشبنیان در کل فروش شرکتهای فناور است که بیانگر سهم بالای این شرکتها در اقتصاد ملی است.
معاون علمی رئیسجمهور در ادامه به تفکیک شرکتها پرداخت و به چالشهای شرکتهای نوپا اشاره کرد.
افشین بیان کرد: شرکتهای نوپا که ۶۷ درصد از کل شرکتهای دانشبنیان را تشکیل میدهند، به دلیل ماهیت خود، سهم اندکی در اقتصاد دانشبنیان دارند. با توسعه مدلهای سرمایهگذاری و ارزشگذاری دانش فنی، این شرکتها میتوانند با ترسیم چشمانداز سودآوری و ورود به بازارهای جدید مانند بازار نوآفرین، عملکرد بهتری داشته باشند.
وی در پایان به حضور شرکتهای دانشبنیان در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هماکنون ۱۱۳ شرکت دانشبنیان در بورس و ۲۷ شرکت در بازار نوآفرین فرابورس پذیرش شدهاند. از این تعداد، حدود ۱۰ شرکت به مرحله عرضه اولیه رسیدهاند.