به گزارش ایلنا؛ گروهی از نویسندگان روز جمعه از اپل شکایت کردند و مدعی شدند که این شرکت بدون مجوز، کتاب‌های آنها را برای آموزش سیستم‌های هوش مصنوعی خود مورد استفاده قرار داده است.

این پرونده بخشی از یک جنگ قانونی گسترده‌تر بر سر حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در عصر هوش مصنوعی است.

در شکایت آمده است که اپل بدون اجازه نویسندگان به کتاب‌ها دسترسی پیدا کرده و آنها را در مدل‌های هوش مصنوعی خود به‌کار برده است.

این اقدام از سوی نویسندگان ناعادلانه و ناقض حقوق قانونی آنها خوانده شده است.

در صورت پذیرفته‌شدن ادعا، ممکن است اپل ملزم به پرداخت غرامت یا اصلاح گسترده در روش‌های استفاده از داده شود.

