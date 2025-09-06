مطالعه S&P جهانی جشان میدهد؛
خدمات مالی و فناوری موتور رشد اقتصادی جهانی در آگوست 2025
به گزارش ایلنا؛ تحلیل جاری S&P Global نشان میدهد در ماه آگوست 2025، تقاضا برای خدمات مالی به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده و فناوری نیز بیشترین رشد تولید را در بیش از دو سال ثبت کرده است.
بررسیهای PMI جهانی که توسط S&P Global با همکاری ISM و IFPSM انجام شده، رشد پیوسته طی چهار ماه متوالی را نشان میدهد.
دو صنعت خدمات مالی و فناوری بیش از سایرین محرک رشد اقتصادی بودهاند، در حالی که بخشهایی مانند بهداشت و کالاهای مصرفی کُند بودند.
تحلیلگران هشدار دادهاند که ضعف اعتماد کسب و کارها ممکن است مانع سرمایهگذاری گسترده در بخشهای دیگر شود.
در عین حال، این دادهها افزایش علاقه سرمایهگذاران به نوآوری و خدمات مبتنی بر فناوری را نشان میدهد، که در چشمانداز اقتصادی آینده بسیار تأثیرگذار است.