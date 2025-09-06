خبرگزاری کار ایران
بزرگ‌ترین گجت‌ها و نوآوری‌ها در نمایشگاه IFA ۲۰۲۵ معرفی شدند؛

از تبلت‌های هوشمند تا ربات‌های خانه؛ تازه‌ترین فناوری‌های IFA 2025

از تبلت‌های هوشمند تا ربات‌های خانه؛ تازه‌ترین فناوری‌های IFA 2025
مجموعه‌ای چشم‌گیر از گجت‌های جدید و فناوری‌های هوشمند از تبلت‌های پیشرفته گرفته تا ربات‌های نظافتگر و تلویزیون‌های هوشمند در نمایشگاه فناوری IFA 2025 در برلین معرفی شدند.

سامسونگ تبلت Galaxy Tab S11 Ultra را با طراحی باریک و وضوح تصویر بالا معرفی کرد، در حالی که Lenovo لپ‌تاپ مفهومی ThinkBook VertiFlex با نمایشگر چرخان به نمایش گذاشت.

در بخش صوت، Technics نخستین گرامافون بلوتوثی خود را ارائه کرد و TCL گوشی Nxtpaper با نمایشگر دوستدار چشم را رونمایی کرد.

در بخش هوش مصنوعی، Roborock QRevo Curv 2 Pro و ربات‌های چمن‌زن هوشمند معرفی شدند، همراه با MarsWalker که توانایی بالا رفتن از پله را دارد.

تلویزیون‌های با فناوری Dolby Vision 2، پوشیدنی‌هایی مانند Garmin Fenix 8 Pro و سیستم‌های نورپردازی هوشمند Philips Hue نیز به چشم آمدند.

