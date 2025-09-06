بزرگترین گجتها و نوآوریها در نمایشگاه IFA ۲۰۲۵ معرفی شدند؛
از تبلتهای هوشمند تا رباتهای خانه؛ تازهترین فناوریهای IFA 2025
مجموعهای چشمگیر از گجتهای جدید و فناوریهای هوشمند از تبلتهای پیشرفته گرفته تا رباتهای نظافتگر و تلویزیونهای هوشمند در نمایشگاه فناوری IFA 2025 در برلین معرفی شدند.
به گزارش ایلنا؛ در نمایشگاه فناوری IFA 2025 در برلین، مجموعهای چشمگیر از گجتهای جدید و فناوریهای هوشمند معرفی شدند؛ از تبلتهای پیشرفته گرفته تا رباتهای نظافتگر و تلویزیونهای هوشمند.
سامسونگ تبلت Galaxy Tab S11 Ultra را با طراحی باریک و وضوح تصویر بالا معرفی کرد، در حالی که Lenovo لپتاپ مفهومی ThinkBook VertiFlex با نمایشگر چرخان به نمایش گذاشت.
در بخش صوت، Technics نخستین گرامافون بلوتوثی خود را ارائه کرد و TCL گوشی Nxtpaper با نمایشگر دوستدار چشم را رونمایی کرد.
در بخش هوش مصنوعی، Roborock QRevo Curv 2 Pro و رباتهای چمنزن هوشمند معرفی شدند، همراه با MarsWalker که توانایی بالا رفتن از پله را دارد.
تلویزیونهای با فناوری Dolby Vision 2، پوشیدنیهایی مانند Garmin Fenix 8 Pro و سیستمهای نورپردازی هوشمند Philips Hue نیز به چشم آمدند.