به گزارش ایلنا؛ در نمایشگاه فناوری IFA 2025 در برلین، مجموعه‌ای چشم‌گیر از گجت‌های جدید و فناوری‌های هوشمند معرفی شدند؛ از تبلت‌های پیشرفته گرفته تا ربات‌های نظافتگر و تلویزیون‌های هوشمند.

سامسونگ تبلت Galaxy Tab S11 Ultra را با طراحی باریک و وضوح تصویر بالا معرفی کرد، در حالی که Lenovo لپ‌تاپ مفهومی ThinkBook VertiFlex با نمایشگر چرخان به نمایش گذاشت.

در بخش صوت، Technics نخستین گرامافون بلوتوثی خود را ارائه کرد و TCL گوشی Nxtpaper با نمایشگر دوستدار چشم را رونمایی کرد.

در بخش هوش مصنوعی، Roborock QRevo Curv 2 Pro و ربات‌های چمن‌زن هوشمند معرفی شدند، همراه با MarsWalker که توانایی بالا رفتن از پله را دارد.

تلویزیون‌های با فناوری Dolby Vision 2، پوشیدنی‌هایی مانند Garmin Fenix 8 Pro و سیستم‌های نورپردازی هوشمند Philips Hue نیز به چشم آمدند.

