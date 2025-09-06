خبرگزاری کار ایران
OpenAI به مدارس و کسب و کارهای کوچک یونان کمک می‌کند تا در مسیر فناوری پیشتاز شوند
یونان و شرکت OpenAI توافقی امضاء کردند تا به مدارس و کسب‌وکارهای کوچک این کشور در زمینه آموزش و نوآوری کمک کنند.

به گزارش ایلنا؛ یونان و شرکت OpenAI توافقی امضاء کردند تا به مدارس و کسب‌وکارهای کوچک این کشور در زمینه آموزش و نوآوری کمک کنند. این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز تحول دیجیتال در بخش‌هایی حیاتی مانند آموزش و اقتصاد خرد شود.

طبق گزارش رویترز، این توافق با هدف انتقال فناوری هوش مصنوعی به محیط‌های آموزش و کسب و کار کوچک یونان انجام گرفت. همکاری شامل ارائه ابزارها و منابع OpenAI به منظور توانمندسازی معلمان، دانش‌آموزان و کارآفرینان است.

اقدامات پیش‌بینی‌شده در این توافق شامل توسعه آزمایشی برنامه‌های هوش مصنوعی در کلاس‌های درس و ارائه خدمات مشاوره فناوری به کسب‌وکارهای محلی است.

مقامات یونانی ابراز امیدواری کرده‌اند که این همکاری بتواند اشتغال را تقویت و نوآوری در بخش‌های اقتصادی کوچک را تسریع کند.

از سوی دیگر، OpenAI نیز این همکاری را به‌عنوان فرصتی برای گسترش تأثیر خود در ابعاد آموزشی و تجاری در اروپا می‌داند.

