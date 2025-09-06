به دلیل سوءاستفاده در بازار تبلیغات آنلاین؛
اتحادیه اروپا گوگل را جریمه کرد؛ ترامپ تهدید به تعرفه تلافیجویانه کرد
به گزارش ایلنا؛ اتحادیه اروپا روز جمعه، ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، گوگل را به دلیل سوءاستفاده از جایگاه غالب خود در بازار فناوری تبلیغات آنلاین به پرداخت ۲.۹۵ میلیارد یورو (معادل حدود ۳.۵ میلیارد دلار) محکوم کرد.
کمیسیون اروپا اعلام کرده که گوگل با اولویت دادن پلتفرمهای داخلی تبلیغاتی مانند AdX و سیستم DFP به ضرر رقبا، هزینهها را برای تبلیغکنندگان و ناشران افزایش داده و این فشار نهایتاً به ضرر مصرفکنندگان تمام شده است.
بنابر دستور کمیسیون، گوگل باید حداقل تا مهلت ۶۰ روزه، راهکار موثری برای متوقف کردن این وضعیت ارائه دهد؛ در غیر این صورت، ممکن است از این شرکت خواسته شود بخشهایی از کسبوکار تبلیغاتی خود را به فروش برساند.
گوگل در واکنش این تصمیم را نادرست و زیانآور برای کسبوکارهای اروپایی توصیف کرد و اعلام کرد قصد دارد در برابر رأی کمیسیون شکایت کند.
در پی این تصمیم، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، این جریمه را «نامنصفانه» خواند و آن را بهضرر سرمایهگذاری و مشاغل آمریکایی دانست و از طریق شبکه اجتماعی Truth Social تهدید کرد که در صورت ادامه این روند، دولتش متمایل به آغاز مراحل قانونی تحت بند ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا خواهد شد تا تعرفههایی علیه کالاهای اروپایی اعمال کند.