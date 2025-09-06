ایلنا: موتورولا به‌صورت رسمی گوشی‌های Moto G06 و Moto G06 Power را با طراحی جذاب و مشخصات قابل‌توجه معرفی کرد.

به‌گفته‌ی موتورولا، هر دو گوشی Moto G06 و Moto G06 Power به نمایشگر ۶٫۸۸ اینچی LCD با وضوح +HD، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی و حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیتی مجهز هستند. پوششی از جنس شیشه‌ی گوریلا گلس ۳ از صفحه‌نمایش محافظت می‌کند.

جدیدترین مدل‌‌‌های گوشی موتورولا از پردازنده‌ی Helio G81 Ultra به‌همراه حداکثر ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی و ۸ گیگابایت رم استفاده می‌کنند. این گوشی‌ها فقط با شبکه‌ی 4G سازگاری دارند و به‌لطف درگاه microSD، می‌توان فضای ذخیره‌سازی‌شان را تا یک ترابایت ارتقا داد.

باتری غول‌پیکر ۷۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی Moto G06 Power از سرعت شارژ ۱۸ واتی پشتیبانی می‌کند و به‌احتمال زیاد ساعت‌ها طول می‌کشد تا به‌صورت کامل شارژ شود. Moto G06 باتری ۵۲۰۰ میلی‌آمپرساعتی با پشتیبانی از سرعت شارژ ۱۰ واتی دارد.

دوربین‌ اصلی گوشی‌های موتو G06 و موتو G06 پاور وضوح ۵۰ مگاپیکسلی دارد و در بخش جلویی دستگاه‌ها شاهد یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی هستیم. سایر مشخصات شامل گواهی IP64، بلوتوث ۶، وای‌فای دوبانده، اسپیکر استریو، سیستم‌عامل اندروید ۱۵ و NFC می‌شوند.

Moto G06 و Moto G06 Power در رنگ‌های بسیار جذاب PANTONE Laurel Oak و PANTONE Tapestry و PANTONE Tendril و PANTONE Arabesque به بازار عرضه خواهند شد. قیمت گوشی های مذکور هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست، اما انتظار می‌رود شروع قیمت از حدود ۱۳۰ یورو باشد.

انتهای پیام/