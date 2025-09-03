دومین طرح بورسیه تحصیلی مقطع کارشناسی همراه اول کلید خورد
همراه اول دومین بورسیه تحصیلی مقطع کارشناسی خود را در رشتههای برق، کامپیوتر، اقتصاد و مدیریت با هدف جذب نخبگان و تعهد خدمت چهارساله آغاز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، اپراتور اول تلفن همراه کشور دومین دوره بورسیه تحصیلی مقطع کارشناسی خود را برای داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۴ در رشتههای مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، اقتصاد و مدیریت در سه دانشگاه معتبر کشور اجرا میکند.
این طرح با هدف حمایت از دانشجویان نخبه و مستعد طراحی شده و دانشجویان پذیرفتهشده، ضمن بهرهمندی از مزایای ویژه، متعهد به چهار سال خدمت در همراه اول پس از پایان تحصیلات و انجام خدمت سربازی خواهند بود.
در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، ظرفیت این بورسیه شامل سه نفر در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سه نفر در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سه نفر در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سه نفر در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، یک نفر در رشته اقتصاد دانشگاه تهران، یک نفر در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران و یک نفر در رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران میشود.
دانشجویان مشمول این طرح طی هشت ترم تحصیلی از حقوق و بیمه برخوردار میشوند و امکان گذراندن دورههای کارآموزی و حضور در شرکتهای همراه اول را خواهند داشت.
همچنین، شرکت در جشنوارههای دانشجویی، بوتکمپهای علمی، کارگاههای مهارت نرم، کنفرانسهای تخصصی و بازدیدهای علمی از دستاوردهای صنعت ICT از دیگر فرصتهای پیشبینی شده در این برنامه است.
همراه اول بر اساس عملکرد دانشجو طی دوران تحصیل و کارآموزی نسبت به جذب نهایی وی تصمیمگیری میکند و در صورت عدم تمایل به جذب، دانشجو از تعهد خدمت چهار ساله معاف خواهد شد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این بورسیه تحصیلی میتوانند به وبسایت همراه اول به نشانی hamrah.academy مراجعه کنند.