بسته تخفیفی ویژه مکالمه و اینترنت ایرانسل به مناسبت هفته وحدت

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت بزرگداشت هفته وحدت و گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از تاریخ ۱۴ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴،بسته‌های ترکیبی با تخفیف ویژه‌ برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری خود در نظر گرفته است.

بسته ترکیبی تخفیفی

بسته ترکیبی شامل هفت گیگابایت اینترنت و هفت ساعت مکالمه ایرانسلی با قیمت تخفیفی ۳۰هزار و ۸۰۰ تومان از ۱۴ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ قابل خریداری است. این بسته با هفت روز اعتبار از زمان فعال‌سازی، از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۵* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، به دفعات قابل فعال‌سازی است.

هدیه مکالمه با تخفیف ۹۰ درصدی

همچنین تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل، می‌توانند در این بازه زمانی از یک بسته مکالمه درون‌شبکه با تخفیف ویژه ۹۰ درصدی بهره‌مند شوند.

بر این اساس، مشترکان ایرانسل، می‌توانند ۱۰۰هزار تومان مکالمه ایرانسلی را تنها با پرداخت ۱۰هزار تومان خریداری کنند. این بسته نیز با قابلیت یکبار فعال‌سازی و هفت روز اعتبار پس از خرید، از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۳*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، در دسترس مشترکان قرار گرفته است.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

