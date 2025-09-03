خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل تفتا تاکید کرد:

روند رو به رشد ایران‌کیش باید تداوم یابد

جلسه بررسی و پایش عملکرد شش ماهه اول سال مالی شرکت ایران‌کیش، با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد هلدینگ فناوری و نوآوری تفتا در این شرکت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، حمزه آقابابایی، مدیرعامل شرکت ایران کیش، به ارائه دستاوردهای شرکت در شش ماه اول سال مالی پرداخت و همچنین مهمترین چالش های پیش روی شرکت را هم برشمرد، چالش هایی که به تعبیر او، انتظار می رود با مشارکت و همراهی سهامداران اصلی، بتوان از آنها عبور کرد.

در ادامه این نشست، گزارش مبسوطی ارایه شد و مدیران ارشد هلدینگ تفتا به پرسش و پاسخ پرداختند.

همچنین دکتر مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل هلدینگ تفتا در این جلسه، با تاکید بر اتفاقات مثبت نیمه اول امسال در ایران‌کیش گفت: شرکت ایران کیش با سابقه ارزشمند خود در عرصه صنعت پرداخت چند سالی از جایگاهی که باید در آن باشد فاصله گرفته است، موضوعی که طبیعتا در روابط با ذینغعان نیز تاثیر گذار بوده است.

او افزود: اما تلاش ماه‌های اخیر خوشبختانه روند رو به رشدی را نشان میدهد که این شرکت توانسته تا اندازه ای خود را احیا کند و باید استمرار پیدا کند، همانطور که امروز در زمینه بهبود برندینگ داخلی خود  مثبت عمل کرده است، در بعد بیرونی نیز در ذهن ذینفعان باید آغازگر احیا و ویرایش تصویر خود باشد.  اما قطعا حل مشکل در لایه بیرونی، نیازمند زمان بیشتری است و نیاز به ممارست و استمرار در شاخص های کلیدی موفقیت دارد و امید داریم با شتاب بیشتر، تداوم بهبود در مسیر شرکت را شاهد باشیم.

 

