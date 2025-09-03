خبرگزاری کار ایران
مهم‌ترین کنفرانس‌های فناوری جهان در سپتامبر ۲۰۲۵ معرفی شدند
به گزارش ایلنا؛  TechRadar فهرستی از مهم‌ترین کنفرانس‌های فناوری در سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر کرد که موضوعاتی چون هوش مصنوعی، ابر، متاورس و امنیت سایبری را پوشش می‌دهند.

در صدر این فهرست، CloudX در سانتا کلارا آمریکا قرار دارد که از ۳ تا ۵ سپتامبر برگزار می‌شود و به بررسی زیرساخت‌های ابری می‌پردازد. پس از آن، CEDIA Expo در دنور از ۳ تا ۶ سپتامبر میزبان فعالان حوزه صدا و تصویر خواهد بود.

همچنین Meta Connect 2025 در روزهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر به صورت آنلاین برگزار می‌شود و انتظار می‌رود مارک زاکربرگ در این رویداد از دستاوردهای جدید متاورس و هوش مصنوعی شرکت متا پرده‌برداری کند. در همین ماه، Huawei Connect نیز از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر در شانگهای برگزار خواهد شد.

این رویدادها فرصتی برای تبادل دانش، معرفی نوآوری‌ها و شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری‌های نوین فراهم می‌کنند.

