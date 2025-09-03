به گزارش ایلنا؛ TechRadar فهرستی از مهم‌ترین کنفرانس‌های فناوری در سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر کرد که موضوعاتی چون هوش مصنوعی، ابر، متاورس و امنیت سایبری را پوشش می‌دهند.

در صدر این فهرست، CloudX در سانتا کلارا آمریکا قرار دارد که از ۳ تا ۵ سپتامبر برگزار می‌شود و به بررسی زیرساخت‌های ابری می‌پردازد. پس از آن، CEDIA Expo در دنور از ۳ تا ۶ سپتامبر میزبان فعالان حوزه صدا و تصویر خواهد بود.

همچنین Meta Connect 2025 در روزهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر به صورت آنلاین برگزار می‌شود و انتظار می‌رود مارک زاکربرگ در این رویداد از دستاوردهای جدید متاورس و هوش مصنوعی شرکت متا پرده‌برداری کند. در همین ماه، Huawei Connect نیز از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر در شانگهای برگزار خواهد شد.

این رویدادها فرصتی برای تبادل دانش، معرفی نوآوری‌ها و شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری‌های نوین فراهم می‌کنند.

