مهمترین کنفرانسهای فناوری جهان در سپتامبر ۲۰۲۵ معرفی شدند
TechRadar فهرستی از مهمترین کنفرانسهای فناوری در سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر کرد که موضوعاتی چون هوش مصنوعی، ابر، متاورس و امنیت سایبری را پوشش میدهند.
در صدر این فهرست، CloudX در سانتا کلارا آمریکا قرار دارد که از ۳ تا ۵ سپتامبر برگزار میشود و به بررسی زیرساختهای ابری میپردازد. پس از آن، CEDIA Expo در دنور از ۳ تا ۶ سپتامبر میزبان فعالان حوزه صدا و تصویر خواهد بود.
همچنین Meta Connect 2025 در روزهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر به صورت آنلاین برگزار میشود و انتظار میرود مارک زاکربرگ در این رویداد از دستاوردهای جدید متاورس و هوش مصنوعی شرکت متا پردهبرداری کند. در همین ماه، Huawei Connect نیز از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر در شانگهای برگزار خواهد شد.
این رویدادها فرصتی برای تبادل دانش، معرفی نوآوریها و شکلگیری همکاریهای بینالمللی در حوزه فناوریهای نوین فراهم میکنند.