صنعت و دانشگاه در هند به دنبال همکاری‌های گسترده در هوش مصنوعی
دومین روز اجلاس بین‌المللی «Samanvay 2025» در موسسه فناوری کانپور برگزار شد و بر هوش مصنوعی، پایداری و همکاری‌های صنعتی تمرکز داشت.

به گزارش ایلنا؛ دومین روز اجلاس بین‌المللی «Samanvay 2025» در موسسه فناوری کانپور برگزار شد و بر هوش مصنوعی، پایداری و همکاری‌های صنعتی تمرکز داشت.

این نشست که به ابتکار IIT کانپور برپا شده، محلی برای تبادل ایده میان پژوهشگران، صنعتگران و مسئولان دولتی است. در روز دوم، مدیر ارشد فناوری شرکت TCS سخنران کلیدی بود و طی مراسمی، توافق‌نامه همکاری میان این شرکت و یک استارت‌آپ فعال در حوزه AI (هوش مصنوعی) امضا شد.

در جریان جلسات، موضوعاتی چون امنیت سایبری، استفاده از AI برای صنایع پایدار و نقش بودجه‌های CSR شرکت‌ها در توسعه پژوهش‌ها بررسی شد. شرکت‌کنندگان بر اهمیت یکپارچه‌سازی دانشگاه و صنعت برای توسعه پایدار فناوری تأکید کردند.

به گفته مسئولان، این اجلاس فرصتی برای ترسیم نقشه راهی در حوزه هوش مصنوعی در هند است و انتظار می‌رود نتایج آن بر سیاست‌گذاری‌های علمی آینده اثر بگذارد.

