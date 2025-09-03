طوفان خورشیدی قدرتمند زمین را لرزاند/ ماهوارهها و شبکههای برق در آمادهباش کامل
طوفان خورشیدی عظیمی با سرعت حدود ۲٫۱ میلیون کیلومتر بر ساعت به زمین رسید و موجب هشدارهای جهانی درباره خطر برای شبکههای برق و ماهوارهها شد.
این طوفان از ترکیب چند انفجار تاج خورشیدی (CME) شکل گرفت که به طور همزمان به سمت زمین پرتاب شدند و با هم ادغام شدند. نتیجه آن، فشار شدید بر میدان مغناطیسی زمین بود؛ پدیدهای که میتواند ارتباطات ماهوارهای، سیستمهای GPS و شبکههای انتقال برق را مختل کند.
دانشمندان سازمان فضایی آمریکا (ناسا) اعلام کردند چنین رویدادهایی در زمان اوج چرخه خورشیدی طبیعی هستند؛ اما شدت این طوفان موجب نگرانیهای بیشتری شده است. برخی از کارشناسان هشدار دادهاند که احتمال بروز خاموشیهای سراسری در مناطقی از جهان وجود دارد.
از سوی دیگر، این پدیده جلوههای زیبای طبیعی نیز به همراه دارد؛ شفقهای قطبی در عرضهای جغرافیایی پایینتر از همیشه قابل مشاهده خواهد بود. بسیاری از علاقهمندان نجوم در انتظار ثبت تصاویر منحصر به فرد از آسمان شب هستند.