تنها یک هفته تا معرفی سری آیفون ۱۷ باقی مانده است

ایلنا: جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت آیفون ۱۷ تغییرات بزرگی نداشته باشد و تنها یک مدل افزایش قیمت قطعی خواهد داشت. براساس این گزارش، لیست احتمالی قیمت‌ها به این شکل است:

آیفون ۱۷: ۷۹۹ دلار (بدون افزایش قیمت)

آیفون ۱۷ ایر: بین ۸۹۹ تا ۹۴۹ دلار (بدون تغییر یا افزایش ۵۰ دلاری)

آیفون ۱۷ پرو: ۱٬۰۹۹ دلار (افزایش ۱۰۰ دلاری، اما با حافظه پایه بیشتر)

آیفون ۱۷ پرو مکس: ۱٬۱۹۹ دلار (بدون افزایش قیمت)

به این ترتیب، فقط مدل پرو افزایش قیمت خواهد داشت؛ آن هم به دلیل حذف نسخه‌ی ۱۲۸ گیگابایتی و شروع فضای ذخیره‌سازی مدل پایه از ۲۵۶ گیگابایت. درواقع، آیفون ۱۷ پرو در همان بازه‌ی قیمتی نسخه‌ی ۲۵۶ گیگابایتی آیفون ۱۶ پرو عرضه می‌شود.

به‌نوشته‌ی 9to5Mac، بزرگ‌ترین ابهام به آیفون ۱۷ ایر مربوط می‌شود؛ مدلی که جایگزین نسخه‌ی پلاس خواهد شد اما طراحی باریک‌تر و متفاوت‌تری دارد. همین موضوع می‌تواند قیمت گوشی مورد اشاره گفته انتظار می‌رود بالاتر ۹۴۹ دلار باشد را توجیه کند. بااین حال، اگر پیش‌بینی جی‌پی‌مورگان درست باشد، خانواده‌ی آیفون ۱۷ در مجموع تقریباً با همان قیمت‌های سال گذشته وارد بازار خواهد شد و فقط شاهد تغییرات جزئی قیمت در مدل پرو خواهیم بود.

