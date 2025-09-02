این شرکت در راستای توسعه همکاری با بانک‌های عامل و طرف قرارداد، موفق شد در سال جاری پنج بانک جدید را به لیست بانک‌های قابل اتصال به پایانه‌های فروشگاهی خود اضافه کند.

بانک‌های توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک، مهر ایران و رسالت از ابتدای امسال به شبکه بانکی متصل به پایانه‌های ایران کیش افزوده شدند. با اضافه شدن این پنج بانک، اکنون تعداد بانک‌هایی که پذیرندگان می‌توانند حساب خود را در آنها معرفی کرده و کد پذیرندگی دریافت کنند، به ۲۰ بانک رسیده است.

شرکت ایران کیش علاوه بر توسعه دامنه همکاری‌های بانکی، در تلاش است تا با ارتقای خدمات فنی و نرم‌افزاری، توسعه سرویس‌های ارزش افزوده و بهره‌گیری از شرکت‌های همکار، خدمات خود را در پروژه‌های ملی نظیر اوراق گام، کارت‌های رفاهی و سایر طرح‌های حاکمیتی گسترش دهد. هدف نهایی، افزایش سطح رضایت مشتریان بانکی، پذیرندگان و کاربران نهایی است.