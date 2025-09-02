خبرگزاری کار ایران
به همت دانشمندان ایرانی و چکی صورت گرفت؛

ابداع فناوری نوین برای تشخیص زودهنگام پارکینسون با بزاق

ابداع فناوری نوین برای تشخیص زودهنگام پارکینسون با بزاق
دانشمندان ایرانی و چکی با همکاری یکدیگر، حسگری مبتنی بر نانوتکنولوژی طراحی کرده‌اند که می‌تواند نشانگرهای زیستی بیماری پارکینسون را در بزاق شناسایی کند. این نوآوری، امیدی تازه برای تشخیص سریع و غیرتهاجمی این بیماری عصبی ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا؛ محققان دانشگاه‌های تربیت مدرس، علوم پزشکی کرمانشاه و پالاتسکی جمهوری چک، حسگری پیشرفته بر پایه نقاط کوانتومی کربنی توسعه داده‌اند که قادر به شناسایی پروتئین‌های کلیدی مرتبط با پارکینسون در بزاق است. این فناوری با دقت بالا و بدون نیاز به مواد شیمیایی اضافی، امکان تشخیص زودهنگام این بیماری را فراهم می‌کند و می‌تواند در آینده به کیت‌های تشخیصی ساده و مقرون‌به‌صرفه منجر شود.

حسگری هوشمند برای شناسایی پروتئین‌های پارکینسون

این حسگر از سه نوع نقطه کوانتومی کربنی با ویژگی‌های متمایز تشکیل شده که در حضور پروتئین آلفا-سینوکلئین (α-Syn) واکنش‌های نوری خاصی تولید می‌کنند. این واکنش‌ها به صورت الگوهای نوری منحصربه‌فرد ظاهر می‌شوند و امکان تمایز دقیق این پروتئین از سایر مولکول‌ها را فراهم می‌کنند. این سامانه با موفقیت پروتئین‌های هدف را در بزاق انسانی شناسایی کرده و حتی در غلظت‌های پایین (۰٫۳ میکروگرم بر میلی‌لیتر) عملکرد قابل اعتمادی داشته است.

دقت این فناوری در تفکیک پروتئین‌های مختلف به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد، که آن را به ابزاری قدرتمند برای کاربردهای بالینی تبدیل می‌کند. برخلاف روش‌های سنتی که نیازمند برچسب‌زنی پیچیده و هزینه‌بر هستند، این حسگر با سادگی و سرعت بالا عمل می‌کند و راه را برای غربالگری‌های گسترده هموار می‌سازد.

با توجه به اینکه پارکینسون اغلب در مراحل پیشرفته تشخیص داده می‌شود، این فناوری می‌تواند با شناسایی زودهنگام نشانگرهای زیستی، به پزشکان کمک کند تا پیش از بروز علائم شدید، مداخلات درمانی را آغاز کنند. اگرچه این سامانه هنوز در مراحل اولیه است، اما نتایج اولیه نویدبخش کاربردهای گسترده آن در تشخیص بیماری‌های عصبی هستند.

